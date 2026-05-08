Le piden a Letizia salir en un podcast y la respuesta de la reina no la esperan ni ellos ni nadie

Momentazo el que han vivido unos jóvenes con la reina Letizia cuando han ido a pedirle de forma educada que, por favor, fuese de invitada al podcast que tienen en la universidad.

La reina, que se ha ido parando con todo el mundo que ha querido saludarla, se ha detenido durante unos segundos con ellos, los ha escuchado y de forma también educada les ha dicho que lo hacen muy bien. Eso sí, no tiene pinta de que vaya a ir la reina a su programa.

Se suele decir mucho que se puede sacar a la reina del periodismo pero no al periodismo de la reina porque nada más acercarse a ella ha sido Letizia la que ha llevado la voz cantante y la que ha acabado por entrevistar a los chavales.

"Tenemos un podcast donde entrevistamos a referentes. Hemos entrevistado a José María Aznar a don Guillermo Lasso y nos gustaría proponerle si...", ha dicho el joven antes de que la reina interrumpiese con preguntas.

"¿El podcast que lo tenéis vosotros dos? ¿Sois de qué facultad? ¿Sobre qué preguntáis?", ha querido saber la reina, que rápidamente se ha metido en el papel de periodista con una batería de preguntas.

El joven dice que crearon el podcast "para dejar un legado en la juventud", que preguntan sobre qué legado quieren dejar y qué propósito tienen en la vida y las entrevistas van más allá del personaje y se centran en las personas.

Sobre cuál es el propósito que tienen ellos, el joven comenta que su propósito es ser "ser ese medio entre los españoles referentes del mundo y los jóvenes" con el objetivo de mandar un mensaje para las futuras generaciones.

"Yo creo que lo estáis consiguiendo. Muchísimas gracias", zanja Letizia dando la mano a los jóvenes y saliéndose del foco donde estaba la gente.