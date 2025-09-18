Le preguntan cuál es el país más raro en el que ha estado y no duda ni un segundo en su respuesta

Los costumbres y normas sociales varian mucho entre países, ya que cada sociedad tiene sus propios códigos internos, y no hay manera más divertida de descubrir estas diferencias que viajando.

Sobre este tema es sobre lo que ha tratado uno de los capítulos de @rompiendoelmoldepodcast, donde han entrevistado al creador de contenido @elprofesordetiktok, al que le han preguntado cuál es el país más raro que ha visitado en su vida.

"El mundo más disruptivo lo descubrí en Japón", ha contestado el tiktoker sin un ápice de duda. "El día que llego al aeropuerto y tuve que coger un tren de alta velocidad. Éramos un grupo de amigos y la primera noche no dormíamos en Tokio, dormíamos en Kioto, y en el mismo aeropuerto puedes coger un tren de alta velocidad", ha comenzado relatando.

"Todos llevábamos nuestros billetes con nuestros asientos asignados y cuando iba a llegar el tren, cuatro minutos antes empiezan a sonar unas alarmas enormes que dicen que estamos haciendo algo mal", ha comentado el creador de contenido.

"Y aparece un señor y dice: 'Ústed no está colocado entre las dos líneas que hay en el suelo y en el lugar en que tiene que aparecer su asiento'. Y yo le dije: Pero vamos a ver, pero si tengo mi asiento asignado. Y dice: 'Justamente por eso'", ha narrado el entrevistado.

"Es decir, antes de que se abran las puertas del Shinkansen, tú ya tienes que estar en la línea colocado en el orden en el que vayas a entrar para que vayas directamente a tu asiento y lo ocupes. Porque si no te van a llamar la atención. Es la única forma de manejar millones de personas", ha asegurado el usuario.

"Eso contrastado con un día de lluvia en mitad de un sitio que se llamaba Shirakawa Go, donde en un cementerio budista había una señora colocando velas. Las encendía, las ponía y con la lluvia se apagaba", ha recordado @elprofesordetiktok.

"Y eso mismo lo viví en diez días. El contraste de las líneas, del orden, con esa señora que voluntariamente, probablemente a su marido, le estaba poniendo luz mientras había alguien que hacía que esa luz se apagara", ha concluido el creador de contenido.