Le hace por WhatsApp esta pregunta a su jefe y lo deja sin palabras: "¿Estás bien? ¿Cómo pasaste el psicotécnico?"

El usuario de TikTok @chacalboggian ha compartido en su perfil de esta red social la surrealista conversación que tuvo un trabajador con su jefe a través de WhatsApp a raíz de una baja por paternidad que iba a tener el próximo mes de octubre.

Todo comenzó con un mensaje del empleado preguntándole a su jefe si existía la posibilidad de pasar esa baja a mayo del 2026, que todo estaba bien, pero que si podría modificarla.

"No, imposible, la licencia de un mes arranca cuando nace tu hijo, no es algo que puedas mover a tu libre voluntad como una vacación", le dijo el jefe, que se interesó por lo que le había pasado. La respuesta que recibió lo dejó completamente flipando ante lo que estaba leyendo.

"Te voy a ser honesto, pero no me juzgues. Hace días que mi mujer me venía rompiendo con ser madre y yo no quería saber nada, pero el año pasado me enteré que el GTA VI salía en octubre de este año y vi la oportunidad. Lo pensé un poco, hice las cuentas y metí un 2x1 divino. Por un lado, un hijo y por el otro todo octubre libre para viciar tranquilo", explicó.

"El tema es que ahora los de Rockstar aplazaron el lanzamiento del juego para mayo del año que viene y siento que hice todo un esfuerzo para nada", remató el trabajador. "¿Realmente estás bien? ¿Cómo pasaste el psicotécnico?", le contestó el jefe de su empresa no dando crédito de lo que estaba leyendo. "Sin juzgar te dije", saltó el protagonista

"Está bien, pero igual te digo la verdad, no sé que me causa más gracia. El porqué dejaste embarazada a tu mujer o que realmente pienses que vas a tener tiempo libre para jugar al GTA con un bebé recién nacido", le comentó su jefe.

A pesar de que podía ser llamativo, le comentó sus planes: "Le dije a mi mujer que en la empresa no me iban a aprobar la licencia por paternidad y que tenía que ir a trabajar igual. Paralelamente ya tenía en vista un apartamento temporal para alquilar por ese mes, entonces la idea era jugar en horario laboral".

"Disfruta de tu hijo, es algo único, yo sé lo que te digo", le recomendó su jefe, aunque su respuesta no le terminó de convencer. "¿No puedo disfrutar de ambas cosas? De todas formas te digo que si se llega a adelantar un poco el nacimiento no me molestaría porque así me dan los tiempos podría ver de repetir la jugada y tomarme otra licencia por paternidad en mayo del año que viene".