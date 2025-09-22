A Leire Martínez le da "una pena horrible" lo que hizo Ayuso y que fue noticia en toda España

La cantante guipuzcoana Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, se ha pronunciado en una entrevista concedida al diario El País por la escena que protagonizó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la última conferencia de presidentes, celebrada el pasado mes de junio.

Durante la conversación, la artista, que está comenzado su aventura en solitario, ha sido preguntada por lo que siente cuando ve a políticos, como Isabel Díaz Ayuso, irse de la sala al oír hablar euskera.

"Me da una pena terrible. Son lenguas cooficiales que existen en este país, que es el nuestro. No comprendo la intolerancia hacia la diversidad cultural, la diversidad de género, la diversidad en el querer…", ha asegurado.

Martínez ha añadido que "solo se puede entender España como un país diverso y hay que convivir con esa desigualdad, nos guste o no". "Me cuesta comprenderlo", ha terminado reconociendo la artista, que va a desempeñar el papel de jurado en la nueva edición de Operación Triunfo.

En otra respuesta, también ha cargado contra la clase política. Preguntada por quién nominaría en España, contestado que a los políticos: "Desgraciadamente, hay muchos políticos y dirigentes de países que no dan el ejemplo que deberían. Dejamos mucho en sus manos y me da miedo el mundo que se está dibujando".

El pasado mes de junio, la dirigente madrileña abandonó la reunión de la Conferencia de Presidentes durante la intervención del lehendakari, Imanol Pradales, que se dirigió al resto de autoridades presentes en este foro multilateral en euskera. Además, Díaz Ayuso también estuvo fuera mientras hablaba en catalán Salvador Illa, el presidente de Cataluña.

La 'popular' esperó en la puerta del Palacio de Pedralbes hasta que terminaron los turnos de Pradales y de Illa para incorporarse nuevamente a la reunión. La escena generó en su momento numerosos comentarios y reacciones de todo el mundo.