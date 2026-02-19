Pocos han sido tan rotundos como Leire Martínez al opinar sobre los que utilizan el "miedo a ETA"

Leire Martínez, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER, donde ha hecho un repaso a su trayectoria personal y profesional. Además, ha opinado sobre la actualidad política de nuestro país.

La cantante vasca ha alertado del peligro que supone "descuidar la memoria histórica". "La historia nos lo ha demostrado: no podemos olvidar esas cosas porque ocurre lo que está pasando ahora", ha asegurado.

Y al hilo de esto, ha opinado sobre los políticos y activistas que utilizan "el miedo a ETA". "Lo que más me aterra es saber que todo es fruto de una estrategia política: genera ruido que ni siquiera es real", ha comentado en la SER.

"Saben que no es real ese miedo, pero les da igual. La estrategia, la desinformación para ensuciar y volver loca a la gente, es lo que me parece peligroso; es lo que hace el trumpismo. Y veo que lo consiguen y hay gente que les cree", ha aseverado Leire Martínez.

"La gente está anestesiada"

La artista donostiarra ha confesado qué es lo que más le llama la atención del panorama actual, que no es otra cosa que el hecho de que "la clase política esté ahí y viva de lo que hacen mientras les pagamos todos".

"Ahora veo algo en la izquierda... Pero este patio de colegio del y tu más, de callar al de enfrente con una miseria peor que la que te están lanzando ahí... Es terrible. Y que no hagamos nada…", ha señalado la cantante.

Para Leire Martínez, lo más grave es que "la gente está anestesiada": "Me aterra. Permitimos que eso esté pasando". Asimismo, y pese a dejar claro que no quiere ser "tremendista", ha afirmado que siente "miedo" frente a ciertas actitudes que se "propagan y normalizan".

"No me gusta la intolerancia hacia la diversidad, no me gusta que no aceptemos que la gente quiera amar libremente, no me gusta que alguien decida que las cosas son de una manera y solo sean de esa manera", ha sentenciado la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh.