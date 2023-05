Lío en Twitter por estas palabras de Carmen Lomana sobre el físico de Ángela Rodríguez

Carmen Lomana está dando mucho de qué hablar en Twitter a raíz de unas declaraciones que ha hecho en la Cope sobre el físico de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam'.

"Veo esta que ha dicho ahora que en el Congreso lo que tiene que haber... porque ella está harta de que la llamen gorda y fea. Y yo he escrito: fea no eres, gorda sí", ha empezado diciendo.

Y ha seguido: "Asúmelo. Pero no digas que es que hay que poblar de gordos el Congreso para que a ti se te quite el complejo. Porque los bizcos dirán que hay que poblarlo de bizcos".

"Los que son calvos queremos más calvos. Es que es ridículo. Mira, chica, si tienes problemas porque eres gorda, ni comas ni bebas tanto y vas a adelgazar", ha rematado.

Todo ello unos días después de que Rodríguez subiese un vídeo a Instagram en el que se lamentaba de la falta de "personas gordas" en el Congreso.

Las palabras las pronunció en Esto es nutrición, donde también se quejaba de que recibe comentarios de gente que le llama "gorda y fea".

"Es un tema complejo porque hay muchas mujeres en política a las que insultan, pero no a todas nos insultan por lo mismo", decía antes de añadir: "Yo al principio, en el Congreso, dedicaba mucho tiempo a pensar cuántas personas gordas había. Y, ¿cuántas hay? No hay, bueno, algunos hombres, pero no es lo habitual".