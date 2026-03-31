Nadie ha hecho un retrato de 'MasterChef' como el chef Javier Peña: "Yo estoy en Televisión Española, pero..."
Estuvo en 'Top Chef' y ha comparado los formatos.
MasterChef regresa a las pantallas de TVE con un importante cambio. Samantha Vallejo Nágera abandona el concurso culinario de Shine Iberia y en su lugar entra Marta Sanahuja, conocida en redes como Delicious Martha.
En plena promoción del talent show de la cadena pública se han colado las palabras del chef Javier Peña, concursante de Top Chef —la versión profesional de MasterChef— criticando el funcionamiento del programa.
En una entrevista en el podcast Konverxo, Peña ha hecho énfasis en la diferencia entre Top Chef —que se emitió en Antena 3— y MasterChef: "Top Chef se hacía con gente profesional, MasterChef era gente que no tenía ni puta idea, así de claro, porque ves las cosas que hacen".
En Top Chef, los miembros del jurado fueron Alberto Chicote, Susi Díaz y, primero Ángel León y después Paco Roncero, los cuatro reconocidos cocineros con restaurantes con estrella Michelin.
"Y yo estoy en Televisión Española, pero te tengo que decir que MasterChef es irreal, lo siento. Es así, es irreal, te lo puede contar cualquier concursante. Probablemente no vuelva a salir en MasterChef, aunque no he salido nunca, pero quizás por esto, porque siempre cuento lo mismo", ha señalado.
Ha puesto como ejemplo que él tuvo un programa de cocina con Tamara Falcó —ganadora de MasterChef— y que rápidamente se dio cuenta de que no tenía mucha idea de cocina a pesar de haber ganado el concurso.
"Esto no lo he contado nunca, pero cuando a mi me proponen hacer el programa con Tamara Falcó me dijeron que había ganado MasterChef Celebrity y dije no tiene ni puta idea. Y me reafirmé, llegamos a la primera grabación, ella me seguía, íbamos haciendo la misma receta con una visión un poco diferente", ha destapado ahora.
Sobre Top Chef y MasterChef, ha comentado que uno era real y el otro no. Uno iba de cocinar y el otro es más un reality show: "Top Chef era real, el tiempo era real, las pruebas eran reales. MasterChef alarga, no alarga, dile esto a no sé quién, ponle ojitos. La televisión es televisión y tiene que ser entretenimiento".