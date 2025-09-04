Llama a un cerrajero, éste arregla el problema con un poco de 3 en 1 y la sorpresa llega al preguntarle cuánto le debe

Los cerrajeros son muy a menudo protagonistas de las amargas quejas de muchos clientes, que ven cómo un trabajo en apariencia sencillo y rápido les cuesta unas sumas de dinero que son elevadísimas.

Por eso, el caso que se está comentando en las últimas horas en las redes sociales llama la atención, ya que se sale con mucho de esas lamentaciones y hace recuperar un poco la fe en la Humanidad.

Quien ha contado la historia es el usuario de Threads josemacoromina, que ha explicado que llamó a un cerrajero del su barrio que encontró en Google porque la puerta de su casa "no iba fina y se atascaba".

"Vino al cabo de un par de horas un chaval muy simpático que al final sólo tuvo que echarle un poco de 3 en 1 y la puerta como nueva", cuenta.

"¡Cuál fue mi sorpresa cuando al preguntarle cuánto le debía me dijo que nada, que no había hecho prácticamente nada y se negó a cobrar hasta el desplazamiento! Me las vi y me las deseé para que finalmente aceptase 10€ para hacer unas birras...", celebra el usuario, cuyo testimonio ha provocado entusiasmo y multitud de comentarios de celebración.

"Ese cerrajero se ha asegurado que volverás a llamarle, bien hecho por su parte. Igual le cuadraba otro desplazamiento cerca del tuyo y por eso no te lo ha cobrado tampoco. Muy buen profesional, de los que ya no quedan", destaca un usuario.

Otro, en la misma línea, resalta que lo que hizo el trabajador es bueno para el cliente y también para él: "Así es como se gana un cliente para toda la vida".

"Diste con una buena persona, honesta y con ética. Siempre digo que hay muchas más de las que creemos y, aparte de ganar un cliente, recuerda: la próxima vez que puedas hacer algo por alguien simplemente porque puedes y le alegras un poco la vida, no lo dudes y hazlo. Para mí, así funciona el mundo. Cada día, cada persona una buena acción y el mundo será mejor", destaca otro.