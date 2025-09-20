Llaman "pesada" a Noemí Galera y deja una respuesta impecable: con un "por favor" incluido

Las redes sociales pueden ser un lugar hostil, sobre todo para los rostro más conocidos, que tienen que sufrir todo tipo de comentarios, y muchos sin venir a cuento. La directora de la Academia de Operación Triunfo (OT) y encargada de casting del programa, Noemí Galera, ha dejado una respuesta impecable a una de estas increpaciones.

Galera ha contestado en su cuenta de X a un usuario que la llamó "pesada". "Si te parezco tan pesada y 'un coñazo', deja de seguirme, por favor", ha escrito la tarde de este sábado en una publicación en la que ya acumula más de 1.000 me gusta.

La respuesta llega tras una publicación en la que la criticaban por reñir a los concursantes de la 13ª edición de Operación Triunfo —que ya está siendo muy comentada— por comerse una tarde que llevaba dos días en la nevera. "Lo pesada que es Noemí de verdad. Deja a los chavales comerse una puta tarta de hace dos días, coñazo", publicaron.

Galera ya se refirió al boicot a Israel en Eurovisión, formulado ya por Países Bajos, Irlanda, Eslovenia o Islandia en una entrevista en el programa Aquí Catalunya de SER Catalunya, en la que habló a título personal. "Estoy muy de acuerdo con este boicot, hay cosas que no deben aceptarse. Si Rusia por ejemplo no puede participar, ¿por qué sí Israel? Como Noemí Galera estoy de acuerdo con que no se participe si está Israel", dijo.

La directora de la Academia de OT también habló de la 13ª edición. "No soy para nada supersticiosa", aseguró, "incluso tal vez nos vaya mejor". En todo caso, esto aún está por ver, ya que aún quedan muchas semanas para la final del concurso televisivo, que se celebrará el 15 de diciembre.