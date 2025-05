La inmejorable respuesta de Noemí Galera por las burlas a un exconcursante de Operación Triunfo que trabaja de camarero

Durante esta semana usuarios de la red social X se han burlado del exconcursante uruguayo de Operación Triunfo, Lucas Curotto, por trabajar de camarero a tiempo parcial mientras sigue en su aventura en la música, en la que sigue participando activamente como el primer día que salió del programa.

La directora de la academia del programa, Noemi Galera, se ha hecho eco de esta noticia viral y no ha dudado en responder de una forma inmejorable. Las declaraciones se han hecho virales en X gracias a la publicación del periodista Adolfo Rodríguez (@adolforh).

"Ser seleccionado para participar en el programa e incluso llegar a la final o ganar no implica triunfar. Ejemplo, por ejemplo, de Luca, que hace unos días dio un directo en Instagram diciendo que por suerte 'he entrado en el mundo de la música, pero aun así tengo que seguir trabajando de lo que no es la música para financiarla'", ha expresado en primera instancia.

Ha dejado muy claro que es algo que advierten a los que tienen la fortuna de entrar al concurso. "Entrar en OT significa tener un escaparate, nosotros no te vamos a asegurar una carrera discográfica meteórica", ha añadido. Ha incidido, además, de que son 16 cantantes en cada edición y que la industria musical no puede "absorber tanto", pero sí aseguran que durante tres meses tendrán un "escaparate".

"Personas que se dedican a la música y que tienen que tener otros trabajos hay a cascoporro, es lo habitual, lo que es extraordinario es poder salir de un programa como el nuestro y poder vivir solamente de tu música", ha expresado.

Sobre Lucas, lo ha descrito como una de las personas "más maravillosas que yo conozco, más sinceras, más honestas...". Ha destacado que no tiene "una red familiar" en España y que sus padres no viven aquí, por lo que no tiene "una casa de papá o mamá donde poder ir".

"Si no te puedes pagar el alquiler, como a lo mejor otros participantes que sí, si tiene que ganarse las habichuelas, me parece que no entiendo qué problema puede haber... Me parece desagradable", ha rematado Galera.

