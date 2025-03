Llega a Marruecos con prejuicios y, tras recorrerlo de punta a punta, deja esta sentencia

El creador de contenido Nacho Barrueco (@nachobarrueco_) viaja por el mundo y, al aterrizar en Marruecos, ha dicho que llegó con un "poquito" de prejuicios, especialmente respecto a la seguridad, pero que, tras recorrerla, ha cambiado totalmente su visión.

"Vine con un poquitito de prejuicios, como que a lo mejor a partir de X hora no se puede salir a la calle, a lo mejor es peligroso, lo que sea... Me he recorrido Marruecos de punta a punta", ha expresado al principio.

"Mira, en ningún momento he tenido la sensación de decir, hostias, esto es peligroso, hostias, este tío me quiere hacer algo... Es TODO lo contrario", ha añadido después.

De hecho, ha puesto varios ejemplos sobre ello. "Si necesitas algo, pues una persona marroquí se va a sacrificar para que lo tengas, de manera altruista", ha afirmado.

"De lo que tenéis que daros cuenta es que es un pequeño porcentaje, tenéis que pensar que el 90% de las personas marroquís que os encontráis en España son como aquí en Marruecos: humildes, trabajadores y serviciales", ha razonado.

Ha recomendado encarecidamente visitar Marruecos para que a muchos se les quiten los prejuicios. "Es un país precioso con una esencia única", ha concluido.