Llegan a una casa rural y al ver lo que hay encima de la mesa se quedan tan a cuadros que acaba en manos de una abogada
Llegan a una casa rural y al ver lo que hay encima de la mesa se quedan tan a cuadros que acaba en manos de una abogada

"Este tipo de cláusulas no son válidas y pueden considerarse abusivas".

Vista por una ventana desde el interior de una casa rural.GETTY

Helena Pascual, abogada y fundadora de su propio despacho en Valladolid, ha explicado lo que le ha ocurrido a una clienta suya al ir a una casa rural con unos amigos y ha advertido de que algo así tiene todas las papeletas para no ser válido.

Según señala en una publicación de TikTok, esa persona llegó a lo alojamiento y se encontró encima de la mesa seis folios de normas: "Las empiezan a echar un vistazo y ven el apartado de reclamaciones, que además estaba marcado en rojo, y se quedan completamente a cuadros". 

"Te informaban de que sólo se podían interponer reclamaciones a través de formularios oficiales y que, si se encontraban alguna crítica negativa en redes sociales o portales que pudieran dañar su imagen o causar algún perjuicio económico al establecimiento, se reservaban el derecho de interponer acciones judiciales", explica Pascual, quien subraya que "esto roza la intimidación".

"Este tipo de cláusulas no son válidas"

Como explica, lo que "básicamente" están diciendo con eso es: "Si opinas mal de nosotros, te denunciaremos". 

Por ello, la abogada resalta que "este tipo de cláusulas no son válidas y pueden considerarse abusivas, ya que intentan asustar al consumidor y restringir su libertad de expresión": "Por tanto, un establecimiento no puede limitar el derecho a opinar siempre que lo que digas sea verdad".

"No pueden meter en el mismo saco" a todos

En los comentarios, numerosos usuarios han subrayado que si las reseñas son difamatorias están en su derecho de emprender acciones judiciales. Pero Pascual ha subrayado algo: "Siempre que sea mentira están en su derecho, pero no pueden 'meter en el mismo saco' las críticas negativas y las difamatorias".

Como explica la Comunidad de Madrid en su web, las reseñas, si son falsas, pueden incurrir en:

  • Delito penal: Delitos contra el honor, injurias o calumnias.
  • Infracción civil: Si atentan contra el honor.
  • Vulneración de la normativa de protección de datos: Proporcionar datos o información privada de terceros.
  • Vulneración de la Ley de Competencia Desleal: falsear información para alterar el comportamiento de los consumidores.
