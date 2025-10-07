El cometa Halley de las reseñas: pone el bar a caer de un burro pero las formas se llevan todos los aplausos

Las reseñas en bares y restaurantes están a la orden del día y muchas de ellas suelen ser muy atractivas en redes sociales porque suelen dar mucho juego, sobre todo por cómo suelen estar escritas.

En este caso, lo que ha llamado la atención es una reseña que un hombre ha dejado a una cafetería: los ha puesto a parir por los horarios del local pero al final les ha dado cinco estrellas.

"El único problema que veo es el horario como puedes cerrar una cafetería a las tres de la tarde es inverosímil la primera vez que pasa y que yo recuerde veo que está gente no quiere ganar dinero o con lo que ganan en esas horas les alcanza o no tardarán en cerrar para siempre y lo cogen otros que le den otra salida aunque ese padre y ese hijo son buenas personas y trabajadores", dice concretamente la reseña, que, como muchos han observado tiene muchas faltas de ortografía y pocas comas.

Muchos han comentado que es de agradecer que, aunque sea para criticar el negocio por algo que no le gusta, le haya dado cinco estrellas y se haya expresado en un tono más o menos cordial y sin insultos.

"Hola, gracias por tu comentario. Entendemos que a algunos clientes les pueda sorprender nuestro horario, pero lo hemos establecido así porque preferimos centrarnos en dar el mejor servicio posible en el turno de la mañana y mediodía, que es cuando tenemos más afluencia. Además, para nosotros es importante conciliar la vida laboral y personal sin perder la calidad que queremos ofrecer", dicen los dueños.

Y prosigue: "Agradecemos mucho tus palabras hacia nosotros y esperamos seguir viéndote en el horario en el que abrimos nuestras puertas, siempre con la mejor atención y con ganas de que disfrutes de tu café en Café Safari".