Lleva 10 años viviendo en España y en todas las casas se encuentra con el mismo problema: "Me desconcierta por completo la ubicación de la alcachofa de la ducha"

El baño es una de las estancias más importantes de una vivienda. Se trata de una de las habitaciones más íntimas de la casa y, precisamente por eso, concentra muchos significados simbólicos relacionados con el cuerpo, la identidad, lo privado y lo social.

Por este motivo, en prácticamente todas las casas se guarda especial atención a la hora de pensar dónde se ubica cada elemento y qué materiales se emplean. En la red social Reddit se ha viralizado una publicación que tiene que ver con las duchas.

"Llevo más de 10 años viviendo en España. He alquilado cuatro pisos diferentes y he estado en muchas más casas. Me desconcierta por completo la ubicación de la alcachofa de la ducha en las duchas largas o tipo bañera", asegura un usuario.

Según lo que ha visto, "en todos los baños españoles la alcachofa de la ducha es desmontable, lo cual es genial, pero el soporte de pared siempre está en el centro del lado más largo, nunca en el extremo".

Una cuestión de lugar

Esta circunstancia le causa un problema porque "cuando no quieres sujetar la alcachofa con la mano, tienes que encogerte hacia un lado de la bañera en lugar de tenerla montada en la pared corta y poder usar toda la longitud de la bañera".

Para aportar pruebas de que esto es así, adjunta una foto donde, efectivamente, el soporte e la pared está instalado en el centro. "Hay que colocarse en el extremo derecho de la bañera para no salpicar agua por todas partes", sostiene.

"Parece mucho más lógico y menos engorroso montar la barra metálica en la pared derecha", añade seguidamente, para después preguntarse si "los españoles hacen algo muy diferente en la ducha que yo".

Las duchas de la "España vaciada"

Cualquiera que lea lo que afirma este ciudadano extranjero apreciará que lo que dice no es cierto. Él mismo lo aclara tras recibir cientos de comentarios, en los que le alertan de que está equivocado.

La respuesta a su confusión y a su desconcierto está en la antigüedad de las casas en las que ha vivido a lo largo de los 10 años que lleva en España. "Las viviendas de alquiler eran dos casas unifamiliares y un apartamento pequeño y cutre. Las tres con duchas en el centro. Las casas eran antiguas", aclara.

"Tras leer todas las respuestas, creo que probablemente se trate de un estilo de hace muchas décadas. Quizás la gente solía bañarse con el grifo en el centro y luego añadieron la alcachofa de la ducha", concluye este usuario.