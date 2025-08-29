Lleva seis meses sin hablar con su padre y el mensaje que recibe no es precisamente el que esperaba

El tuitero Jorge Lingote (@jorgelingote) ha subido una captura de pantalla a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, donde ha enseñado cuál es el mensaje que le ha enviado su padre después de seis meses sin hablar.

"Mi padre después de no hablarme en seis meses", ha comentado el usuario, justo antes de adjuntar la imagen de una conversación por WhatsApp que ha dejado a muchos patidifusos.

En concreto, en la captura de pantalla se pueden leer los inesperados mensajes del progenitor: "Perdona hijo, te he hecho bizum de 50 euros por equivocación, era para otra persona".

"Qué tal estás, ¿todo [emoticono del pulgar hacia arriba]?", ha sido el siguiente mensaje. Para acabar con un: "Cuando puedas hazme bizum de vuelta. Gracias".

Una anécdota que ha hecho estallar la indignación entre los usuarios de la red social, pese a que el tuitero lo ha contado en tono humorístico, ya que asegura estar acostumbrado ya a este comportamiento.

Aún así, la mayoría de usuarios han coincidido en la misma recomendación: no devolverle el bizum. "Ni le he contestado ni le he devuelto el dinero", ha añadido Jorge, para aclarar las dudas sobre su reacción.

"Espero que no se lo devolvieras"; "Lo que se manda por bizum no se quita. Vaya, vaya con el padrazo"; "Pues yo me gastaba los 50 en ropa"; "Dime por favor que sigues con esos 50 euros en la cuenta", han comentado algunos tuiteros.

"El mío directamente me mandaría la notificación de reclamar el bizum de vuelta sin molestarse en escribirme por WhatsApp", han asegurado también una usuaria, con una experiencia similar.

"Lo que gusta un padre ausente/problemático es heavy si lo piensas", ha añadido el tuitero en tono bromista, haciendo referencia a la viralidad que ha conseguido su publicación, superando ya las 550.000 visualizaciones y 8.000 'me gustas'.