Lluna Clark enseña lo que ha hecho en el sótano de su casa y deja a todos boquiabiertos
Un objetivo: "Que se convierta en la pared más épica de todos los tiempos".

Fragmento del vídeo de @llunaclark@llunaclark

La creadora de contenido Lluna Clark es conocida por muchas cosas: por ser streamer, por ser imagen de algunas campañas o por ser la presidenta del equipo de fútbol femenino de la Queens League, Las Santas FC.

Pero una de las habilidades principales de la influencer es otra: su talento como artista. De hecho, sus retratros de personajes tan conocidos como Marc Márquez, Lola Índigo o Cristiano Ronaldo han alcanzado las millones de visualizaciones e incluso muchos de ellos han llegado a los propios personajes, quienes la han felicitado por su destreza.

Ahora, la creadora de contenido se ha propuesto un nuevo reto que en muy poco tiempo ha conseguido hacerse viral en todas sus redes sociales: llenar la pared del sótano de su casa con los dibujos que le piden sus seguidores.

"Voy a llenar de dibujos esta pared de mi sótano utilizando sólo este rotulador. Estoy haciendo todos los dibujos que me estáis pidiendo en comentarios, pero avanzo muy poco a poco porque son un montón de peticiones", ha contado la influencer a través de su cuenta de TikTok (@llunaclark).

"Hay uno en concreto que me habéis pedido muchísimo y si ves que todavía no lo he hecho es porque estoy guardándole un hueco especial para hacer algo que creo que os va a encantar", ha apuntado Clark, sin desvelar todavía el misterio.

"Hoy ya llevamos 45 personajes en nuestra pared. Decidme en comentarios qué personajes creéis que debería dibujar para que se convierta en la pared más épica de todos los tiempos", ha pedido la tiktoker, animando a sus seguidores a seguir dándole ideas.

"Estoy llenando de dibujos la pared de mi sótano, así es como ha avanzado durante estos días. Podéis dejarme sugerencias, porque es muy grande y caben muchos personajes", ha comentado también la creadora de contenido a través de su cuenta de X, enseñando el resultado hasta el momento de su obra, el cual que ha dejado a muchos boquiabiertos.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
