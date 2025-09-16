Lo que ha aparecido pintado en el toro de Osborne de Mérida no tarda en compartirse 

Las manifestaciones a favor de la población Palestina y en contra de los continuos ataques de Israel no solo se han vivido en La Vuelta Ciclista a España cortando los manifestantes la última etapa de Madrid obligando a la organización a suspender la carrera antes de llegar a la meta.

Por toda España se ven muestras de apoyo al pueblo palestino y contra el estado de Israel. La última ha aparecido este lunes en Mérida (Extremadura). A la entrada de la ciudad se ha pintado con la bandera palestina la silueta del toro de Osborne, tal y como ha contado El Periódico de Extremadura y se ha difundido su imagen en redes sociales.

Esta no es la primera muestra a favor de Palestina que se vive en la ciudad en los últimos días. Hace una semana, durante el acto de la entrega de las Medallas por el Día de Extremadura, decenas de personas se concentraron en las puertas del Teatro Romano con el fin de protestar, entre otras cuestiones, con la situación que está viviendo el pueblo gazatí.

En redes sociales esta muestra de apoyo a Palestina ha llamado mucho la atención y han sido varios usuarios los que han compartido la imagen. Uno de ellos ha sido el historiador Manel Márquez, que la ha difundido en su perfil de X logrando en pocas horas más de 1.000 me gusta y más de 25.000 visualizaciones.

Precisamente, en ese discurso la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quiso dedicar unas palabras a la situación y afirmó que "no podemos permanecer indiferentes ante tantísimo sufrimiento" y ante "la barbarie y el horror que se está viviendo en Gaza".

Además, Guardiola apuntó que "en pleno siglo XXI cualquier conflicto debería encontrar su salida en el diálogo, en la palabra y en el acuerdo".