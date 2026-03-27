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Lo que dice Arcadi España al recibir la cartera de ministro de Hacienda provoca la carcajada de María Jesús Montero
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Lo que dice Arcadi España al recibir la cartera de ministro de Hacienda provoca la carcajada de María Jesús Montero

Un momento que vale la pena escuchar.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
María Jesús Montero entrega la cartera del ministerio de Hacienda al nuevo ministro, Arcadi España.
María Jesús Montero entrega la cartera del ministerio de Hacienda al nuevo ministro, Arcadi España.

Pedro Sánchez compareció en la tarde de este jueves para anunciar a Carlos Cuerpo como su nuevo vicepresidente primero tras la salida del Gobierno de María Jesús Montero. Asimismo, declaró a Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda

Una vez anunciados los cambios, este viernes se ha celebrado el tradicional intercambio de carteras, dejando un momento muy llamativo. Cuando María Jesús Montero le ha entregado su maletín a Arcadi España, este le ha comentado algo al oído

La reacción de María Jesús Montero, que no ha podido contener la risa, ha evidenciado que se trataba de algún comentario gracioso. Instantes después, el propio Arcadi España lo ha confirmado al tomar la palabra. 

"Le decía a la vicepresidenta, a la amiga María Jesús (Montero), que pesaba bastante (la cartera). Luego veremos lo que hay dentro", ha bromeado el nuevo ministro de Hacienda, que seguidamente ha agradecido al presidente Pedro Sánchez la confianza depositada en él.

Su comentario también ha provocado las risas de los periodistas y los cámaras que estaban cubriendo el acto, que se han sorprendido por la ocurrencia del recién nombrado ministro de Hacienda.

¿Quién es Arcadi España?

Arcadi España es un economista valenciano que cuenta con una trayectoria marcada por la solvencia técnica. Formado en Ciencias Económicas y con un máster en Gestión Pública, inició su carrera en distintos gabinetes y departamentos del Estado.

Su papel como jefe de gabinete de Ximo Puig y posteriormente como conseller de Política Territorial y de Hacienda lo situó en el núcleo de la gestión autonómica, donde destacó por su capacidad negociadora y su conocimiento profundo del modelo de financiación y de las relaciones entre administraciones.

Su salto definitivo a la política nacional llegó con su nombramiento como secretario de Estado de Política Territorial en 2023, cargo que desempeñó hasta que ha sido elegido por Pedro Sánchez como nuevo ministro de Hacienda.

Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

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