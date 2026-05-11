Lo que dice Pedro Almodóvar sobre lo que pasó con Javier Bardem y los Oscar no gustará nada en la Casa Blanca

Pedro Almodóvar ha sentenciado y puesto en valor lo que hizo Javier Bardem en la 98.ª edición de los Premios Óscar, celebrada el pasado mes de marzo. No ganó ninguna estatuilla ni estaba nominado, pero fue uno de los grandes protagonistas de la noche al lucir en la solapa un pin criticando la guerra en Irán y pidiendo la libertad para el pueblo palestino.

Primero fue en la alfombra roja, donde Bardem no se mordió la lengua, y la guinda del pastel llegó durante la lectura de los nominados a Mejor Película Internacional —galardón que ganó Sentimental Value—, cuando exclamó: "No a la guerra y libertad para Palestina". El aplauso fue atronador.

Meses después, Almodóvar ha conversado con Glenn Whip, columnista del diario Los Angeles Times, con motivo de la presentación de su última película, Amarga Navidad, en el Festival de Cannes 2026. Entre otros temas, han hablado sobre el "miedo", uno que el director asegura no tener "en absoluto": "Aquí no tenemos miedo de llamar a las cosas por su nombre. Tenemos un gobierno que ha calificado a Gaza de genocidio y los españoles en general no tienen miedo de denunciar estas guerras por lo que son".

"No hubo muchas protestas contra la guerra o Trump"

El cineasta ha afirmado en la propia entrevista que se sintió "obligado a decir algo" durante la recepción del Premio Chaplin en el Lincoln Center de Nueva York y que, precisamente, ser español es lo que le "facilita" expresarse con claridad en el momento justo.

Tampoco ha querido culpar a nadie por el hecho de que en la transmisión de los Óscar "no hubo muchas protestas contra la guerra o contra Trump". Es justo ahí cuando menciona a su amigo Bardem: "Quizás no fue el único, pero el único ejemplo real que recuerdo fue el de un europeo, un amigo mío, Javier Bardem, que dijo directamente: Palestina libre".

"EEUU no es una democracia actualmente"

Almodóvar entiende que "la gente está muy asustada", ya que considera que Estados Unidos "no es una democracia actualmente": "Algunos dicen que tal vez sea una democracia imperfecta, pero yo realmente no creo que sea una democracia ahora mismo".

Es, según el director, tan "desgarrador e irónico" que haya sido precisamente la democracia, "a través del mecanismo de votación adecuado", la que ha dado lugar a "este tipo de régimen totalitario": "Y es a la vez una paradoja y algo increíblemente triste".