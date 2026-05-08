Le piden en directo a una votante de Trump que le mande un mensaje y lo que dice da la vuelta al mundo

Donald Trump está dejando huella en este segundo mandato. Que sea para bien es ya otro tema. No hace falta salir de EEUU para encontrar ciudadanos completamente contrarios a las políticas y actuaciones del mandatario estadounidense, porque en su propia casa ya hay quienes no le soportan.

Que se lo digan a una joven estadounidense que ha aparecido en directo durante la emisión del informativo Meet The Press NOW. El reportero le ha hecho varias preguntas sobre Donald Trump y las respuestas que ha dado prometen dar la vuelta al mundo. En redes sociales como X, el vídeo ya ha acumulado casi un millón de visualizaciones y más de 20.000 ‘me gusta’ en menos de 24 horas.

En el informativo, el reportero ya avisa a los espectadores del momentazo que se ha vivido: "Vamos a echar un vistazo con una mujer más con quien hemos hablado". La mujer, rubia y con una gorra negra, recibe entonces la siguiente pregunta: "Si pudieras decirle algo al presidente Trump ahora mismo, ¿qué sería?".

"Le voté tres veces. Fue mi error"

Es en ese momento cuando la mujer mira a cámara, sin ningún titubeo, y pronuncia claramente: "Eres un montón inútil de mierda". Tras encogerse de hombros, el reportero, impertérrito, le pregunta cuántas veces le ha votado: "Tres veces. Ese fue mi error. Aparentemente, soy una idiota".

El enfado es evidente y tiene su origen en la guerra con Irán. Los ciudadanos estadounidenses de a pie están cada vez más hartos de las repercusiones derivadas de las actuaciones de su presidente. Muchos mantenían la esperanza de que el alto el fuego y la tregua en el estrecho de Ormuz desembocaran en la paz y en el final del conflicto cuanto antes.

Tensión en Ormuz

Sin embargo, este viernes todo ha saltado por los aires, después de que tanto Irán como EEUU se hayan acusado mutuamente de iniciar una nueva escalada militar en una de las rutas más estratégicas del mundo, tras una noche de ataques cruzados y bombardeos sobre instalaciones israelíes.

Por un lado, el Ejército iraní ha denunciado que fuerzas de EEUU han violado el alto el fuego tras atacar dos embarcaciones cerca de Ormuz y, además, haber bombardeado "zonas civiles" en Bandar Jamir, Sirik y la isla de Queshm, supuestamente en "cooperación con países de la región".

Por otro, el Comando Central de EEUU ha asegurado que fue Irán quien inició las hostilidades este viernes y que sus fuerzas respondieron únicamente para "autodefenderse"