Lo que dice sobre la sanidad en España tras tener que operarse tiene a muchos dándole la razón

La joven emprendedora y trabajadora colombiana, Lau Vargas (@lau.vargas64) vive en España desde hace un tiempo, en la que tenía dos trabajos hasta hace bien poco, pero no le renovaron el contrato y actualmente trabaja en uno.

Ha publicado un vídeo hablando de la sanidad pública en España a raíz de lo que le ha pasado a ella, por lo que sus argumentos son con base a su experiencia tras tener que realizarse una intervención quirúrgica.

Desde el hospital la estuvieron llamando un buen tiempo para realizarse todas las pruebas con los especialistas, pero debido a esos dos trabajos de entonces, más su emprendimiento, siempre decía que no tenía tiempo. Al final accedió al tener algo más de tiempo y pudo ver al anestesiólogo, hacerse las analíticas, etc.

"Mi médico me dijo que me iban a llamar los próximos días y es REAL, es impresionante, me llamaron, me comenzaron a llamar la semana siguiente", ha contado. Sin embargo, como el tiempo que iba a estar de baja le causaba inseguridad por si no le renovaban, decidió esperar y no le pusieron ningún problema por ello.

Ahora ha vuelto a las citas con los especialistas para realizarse de una vez por todas la intervención. "El tema de la sanidad pública funciona de maravilla, me encanta, me parece genialísimo", ha rematado.

En cuanto a reacciones, muchos le han dado la razón. "Es de las mejores del mundo, pero tenemos un problema y es que la sanidad está saturada", le han contestado.

"Los partidos de derechas como PP y Vox, donde gobiernan, quieren privatizar la sanidad pública por tema de negocios, como Ayuso, hace todo lo posible para perjudicarla", ha expresado el usuario @tabo1983.