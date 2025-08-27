Lo que han hecho unos vándalos con este mural de 1994 en Bilbao es para echarse las manos a la cabeza: "Es irrecuperable"

El tuitero Jainko Barik (@Jainko_Barik) ha subido una fotografía a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, enseñando cómo han destruido unos vándalos un mural de 1994 en Bilbao.

"Hoy ha estado un técnico del Ayuntamiento de Bilbao valorando los daños en el mural. Tras revisarlo, ha concluido que es irrecuperable. Es decir, lo cubrirán y desaparecerá para siempre", ha asegurado el usuario.

"Gracias, grafiteros. Gracias por destruir la memoria del barrio. Vuestro ego vale mucho más", se ha quejado el usuario justo antes de adjuntar la imagen donde se pueden ver claramente los daños.

"En 1994 Juan Zarate Ibargoitia pintó un mural como regalo a unos comerciantes, por el nacimiento de su hija Irati. 31 años después, alguien ha decidido que su «arte» merece ocupar su espacio", señalaba ya el tuitero cuando se produjo la fechoría.

"No es arte, ni rebeldía, ni contracultura. Sólo son egos infantiles vacíos de compromiso", ha señalado el usuario de X, enormemente indignado y muy enfadado con la situación.