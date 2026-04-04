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Lo que han visto que vende una churrería de Barcelona no deja indiferente a nadie
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Lo que han visto que vende una churrería de Barcelona no deja indiferente a nadie

"El Gótico es como un museo de los horrores", han llegado a decir.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Churros en una imagen de archivo.Getty Images

Hoy en día y con una mayor profundidad y de conocimiento a la hora de diseñar, innovar y crear nuevos platos en la cocina se pueden ver mezclas absolutamente de todo y para todos los gustos y opiniones. 

Algunas tienen una buena acogida tanto a primera vista como después tras probarla. Sin embargo, hay otras de estas mezclas que cuesta más digerirlas y pensar que pueden saber bien (aunque se pueda cambiar de opinión nada más probarlas). Y no hay un lugar mejor para mostrarlas que las redes sociales como X, TikTok o Instagram.

En las últimas horas se ha hecho viral en la plataforma de Elon Musk los curiosos productos que tiene a la venta una churrería de Barcelona gracias a que han sido compartidos por el tuitero Jordi Magrinyà (@jordimagrinya).

"El barrio del Gótico es como un museo de los horrores", ha afirmado este tuitero, mientras mostraba también con una solo foto lo que había podido encontrar en ese establecimiento.

Concretamente, se pueden ver churros rellenos con sabores salados que en un primer momento no encajan en la concepción que se tiene sobre este producto. Tal y como se ve, venden churros de sobrasada, de sobrasada y queso chédar, de queso chédar solo, de jamón y de jamón con queso chédar. 

Reacciones en redes

En X el tuit de Magrinyà se ha hecho viral y en pocas horas ha superado las 16.000 reproducciones, los 400 me gusta y ha sido compartido un centenar de veces. Además, también ha dejado respuestas como las siguientes:

  • "Qué obsesión por el chédar"
  • "Es fantástico".
  • "Está todo perdido, todo".
  • "Más terrorífico será el precio".
  • "¿Cuánto cobran por esto?".
  • "Lo que encuentro más chungo de ese horror que sobrepasa el entendimiento humano es la estética tío moderno".
  • "En la churrería de Sagrada Familia hacen cosas similares y peores. Churros con cosas".

 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
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Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

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