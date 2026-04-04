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Raquel Mascaraque, experta en neurociencia: "Si esperas la película romántica pero tu relación es más bien un Excel compartido de gastos, es normal que haya frustración"
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Raquel Mascaraque, experta en neurociencia: "Si esperas la película romántica pero tu relación es más bien un Excel compartido de gastos, es normal que haya frustración"

Esta experta analiza también en su libro la infidelidad y los procesos psicológicos desde la perspectiva de la persona que engaña, de la engañada y del amante.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Una pareja discutiendo.
Una pareja discutiendo.Getty Images/Image Source

¿Es normal sentir frustración en una relación de pareja? Pues resulta que sí. Lo afirma la divulgadora y experta en psicología, Raquel Mascaraque. "Es completamente normal", explica. "No nos frustramos sólo por lo que pasa, nos frustramos por la diferencia entre lo que esperábamos y lo que realmente es. Es cuestión de gestión de expectativas", añade.

Mascaraque acaba de publicar el libro ¿Me quieres o qué quieres? Los secretos del cerebro en el amor y las relaciones (Editorial Aguila), de que ha hablado en la Cadena SER, y para el cual ha investigado más de 200 estudios sobre psicología, antropología y neurociencia. Su objetivo con esta publicación era ayudar a entender mejor las relaciones humanas y analizar las razones que explican que, en definitiva, el amor no es cómo nos lo han vendido.

Esta experta lo resume claramente: "Si esperas una película romántica, pero tu relación es más bien un Excel compartido, es normal que haya frustración". Y dedica una de las partes del libro a identificarlo y a trabajarlo en pareja o, en último término, a valorar si ya no hay nada más que trabajar.

Esta psicóloga también analiza la infidelidad en otro de los capítulos o bloques del libro. En esta parte, analiza los procesos psicológicos desde la perspectiva de la persona que engaña, de la persona engañada y del amante. Se trata de una especie de manual de pautas en el Raquel Mascaraque relata situaciones cotidianas para poner al lector en situaciones cercanas y que le ayuden a situarse en experiencias vividas. 

Por ejemplo, otro tema que toca es la frustración. Y explica qué pasa "cuando el amor, en vez de intenso y perfecto, comparte más facturas que historias, o cuando el sexo en una relación se convierte en un trámite, o cuando una pareja está junta por los hijos, o porque la vida es cómoda así".

También aborda esta psicóloga es interesante tema de la manipulación en la pareja. Explica desde las diferentes dinámicas de poder en las relaciones, al trastorno de personalidad, el narcisismo, el rol de salvador-víctima o el "lavado de cerebro". "La manipulación, desde fuera, se ve muy clara, pero desde dentro cuesta más", una afirmación con la que muchos lectores estarán de acuerdo. Y esta experta explica, a continuación, cómo se produce todo ese eproceso de lavado de cerebro y manipulación para terminar. El libro acaba con consejos sobre cómo recuperar el amor propio, explicando el poder del diálogo interno, de la autocompasión, los efectos de la amistad en todos nosotros o sobre cómo aprender a marcar límites.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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