Santi Díaz, escritor: "El síndrome del impostor no es postureo, se vive de verdad"

Del guion a la novela, Santi Díaz ha convertido su nombre en una de las voces más sólidas y reconocibles del panorama literario nacional. Tras una trayectoria ligada al cine y la televisión como guionista, el escritor ha logrado asentarse con pulso propio en la novela negra española; primero con el fenómeno de Indira Ramos y ahora con la consolidación de Jotadé, ese policía tan carismático como deslenguado, tan irreverente como humano, que ha conectado de lleno con los lectores. Con la publicación de El amo, Díaz regresa al universo de este personaje para profundizar en una fórmula que combina ritmo, tensión y una voz protagonista inconfundible. En esta entrevista con El HuffPost, el autor habla del vértigo de cada lanzamiento, del éxito creciente de la saga y de los riesgos -y decisiones- que han marcado su carrera.

P. ¿Cómo estás viviendo el momento en el que una nueva novela ve la luz, ya la quinta de esta especie de saga?

R. Se vive con nervios. Cada vez son distintos, pero no dejan de ser nervios por ver si la cosa funciona, si la gente entiende lo que has querido contar, si les gusta, si se va a vender o no, si te colocan bien en la librería… Al final se junta todo eso y estás constantemente pendiente. Cuando las cosas salen bien es maravilloso, porque son alegrones, y cuando no, pues hay disgustos constantes. Pero yo lo llevo bien y es un momento bonito.

P. Aunque ya tienes una trayectoria consolidada, ¿sigue existiendo esa sensación de incertidumbre sobre cómo lo va a recibir el público?

R. Totalmente. Hay una cosa que parece que dice todo el mundo, lo del síndrome del impostor, y parece que lo digas para quedar bien, pero es que se vive de verdad. Yo estoy constantemente cuestionándome si a los lectores les va a interesar tanto como la anterior novela, si no, si ya conocen al personaje y va a dejar de interesarles… Tienes ese nerviosismo constante de pensar si a los lectores, que al fin y al cabo es para quienes escribes, les va a llegar tu historia.

P. ¿Qué tal está siendo el feedback de estos primeros lectores?

R. Está siendo estupendo. A la gente le está encantando, incluso más que la primera. Y eso era delicado, porque cuando una novela gusta mucho, las expectativas de la siguiente son altísimas. De hecho, once días antes de la publicación hubo que sacar una segunda edición porque se había agotado en preventa. Eso ya te marca unas expectativas muy grandes y a veces juegan malas pasadas, pero en este caso no: a la gente le está gustando incluso más que la primera. Tenían muchas ganas de reencontrarse con el protagonista y ahora el problema se traslada más adelante, porque ya me están pidiendo la siguiente con más expectativas todavía. Pero estoy muy contento.

P. Jotadé es un personaje muy particular. ¿Crees que ahí está una de las claves de que funcione?

R. Sí. Yo creo que la gente lo ama porque es alguien muy normal en el sentido de que mete la pata, no hace las cosas bien, no es un superhéroe. De hecho, es alguien que habitualmente lo hace todo mal, pero lo hace con buen corazón. No es egoísta ni ambicioso en el mal sentido. Entonces sus fallos y sus aciertos suelen alegrar a los lectores. Es un personaje que, sin ser real, resulta verosímil, y eso termina gustando.

P. Tras el éxito de Indira, ¿cómo fue tomar la decisión de cerrar esa etapa y apostar por otro personaje?

R. Es complicado, porque siempre que tienes un personaje que funciona, decir “ya no voy a seguir escribiendo sobre él” es difícil. Pero creo que es una decisión honesta. Yo quería que los lectores echaran de menos a Indira en lugar de terminar echándola de más. Cortarlo en trilogía era importante. Era un riesgo, pero creo que un acierto, porque todo lo que tenías que contar ya estaba ahí.

P. También te arriesgaste con una novela histórica entre medias. ¿Por qué dar ese paso?

R. Porque hay que arriesgarse. Si haces siempre lo mismo, no destacas. Somos muchísimos autores y hay muchísimas novedades, así que tienes que hacer cosas diferentes. En mi caso salió bien, aunque se venda menos que el thriller.

Santi Díaz presenta El amo, su última novela © Jeosm

P. ¿Las editoriales presionan para alargar las sagas cuando funcionan?

R. Yo no siento esa presión. A mí me tratan de maravilla. Pero es verdad que para ellos es un negocio y si algo funciona quieren que continúe. Aun así, nunca me han pedido que escriba algo que no quisiera.

P. ¿Por qué crees que la novela negra vive un momento tan bueno?

R. Porque lo engloba todo. Antes era más limitada, pero ahora incluye thriller, enigma, policiaca… incluso elementos románticos. Cualquier lector puede encontrar algo que le guste dentro de este género, y eso explica su éxito.

P. ¿La pandemia ayudó a que más gente se acercara a la lectura?

R. Yo creo que sí. Mucha gente estaba cansada de ver series y buscó otras formas de entretenimiento. Yo lo noté mucho, incluso amigos que no leían me pedían recomendaciones. Fueron meses muy buenos para la literatura.

P. Con el auge del ebook, ¿la piratería sigue siendo un problema?

R. Sí, es un problema importante. Lo vemos constantemente en redes. A mí me etiquetan en publicaciones en las que veo que están leyendo mi libro pirateado. Es así, pero el papel sigue siendo muy fuerte: la mayoría de las ventas siguen siendo en formato físico. Es algo que hace unos años era difícil de imaginar, pero a la gente le sigue gustando leer en papel.

P. En una época de consumo rápido y donde todo va muy deprisa, ¿por qué seguimos leyendo?

R. Porque a todo el mundo le gusta leer, aunque uno no lo sepa. Solo hay que encontrar el tema adecuado. Yo tengo amigos que me piden recomendaciones porque me dicen que no les gusta leer y siempre les digo que sí que les gusta, pero que no han encontrado sobre qué. Cuando encuentras algo que te interesa, leer es una experiencia muy gratificante.

P. ¿Cómo son los meses posteriores a la publicación?

R. Son intensos. Viajes, presentaciones, firmas… es una locura, pero también muy bonito por el contacto con los lectores.

P. ¿Las ferias del libro influyen en las ventas?

R. Muchísimo. A la gente le encanta poder conocer a los autores, hablar con ellos, llevarse el libro firmado. Y eso se nota en las ventas. El contacto entre escritor y lector es una de las experiencias más bonitas que existen, tanto para los que leen como para los que escribimos.

P. ¿Te ha llegado ya alguna propuesta para adaptar tus novelas a series o películas?

R. Hay interés por parte de productoras, es verdad, pero no hay nada cerrado todavía, así que vamos a esperar y a ir paso a paso. Confío en que llegará.

P. ¿Da vértigo una posible adaptación?

R. No. Puede haber diferencias con lo que imagina el lector, pero en general es algo positivo porque revitaliza el libro y lo acerca a mucha más gente. Las adaptaciones suelen llegar a novelas que ya llevan tiempo publicadas, que ya se ha pasado el auge por comprarlas y cuando llega la adaptación les suele dar un nuevo impulso. Yo creo que es positivo por todos los lados.