Dos ingleses prueban los churros en España y se rinden ante la evidencia: "El mundo se ríe de nosotros"

¿Te gustan los churros? Ya sea con relleno de crema, chocolate, dulce de leche o sin ninguno de los dos. El alimento es uno de los platos más icónicos de la repostería española, aunque su origen es asiático. Se suelen comer al desayuno o para merendar, y miles de locales y turistas lo consumen a lo largo del año en nuestro país.

Josh y Ollie, un par de jóvenes británicos, visitan España y se dedica toda una tarde a catar churros por las calles de Valencia. A través de un canal de YouTube, denominado Jolly, ambos comparten sus experiencias viajando por el mundo a sus más de 5 millones de suscriptores. En uno de sus más recientes videos, el par de influencers se mostraron fascinados por los churros.

Los churros son mejores en España

Los dos creadores de contenido visitaron un par de cafeterías a lo largo de su video:

Chocolates Valor: En este negocio los jóvenes británicos destacaron el aspecto visual de los churros, ya que se veían "hechos a manos" y además resaltaron la contextura del chocolate, "es uno de los mejores chocolates calientes que he probado", asegura uno de ellos.

Al momento de evaluar su sabor, la respuesta es contundente: "Los churros son mucho mejor en España, son perfectos. Tú repites y repites que bueno Gregg's es (panadería del Reino Unido), el mundo se ríe de nosotros", complementa uno de los youtubers, enfatizando la gran calidad del producto español.

Horchatería de Santa Catalina: recalcan la textura del churro, "mucha textura crujiente". Los dos turistas quedaron más que impresionados, "puede que sea el mejor churro que he probado jamás", exclama Josh.

También prueban en ese mismo lugar la horchata, una bebida refrescante que se suele tomar a modo de postre en España, y el fartón, un dulce muy esponjoso originario de Valencia. Los youtubers experimentan sumergiendo el fartón en la horchata y sus reacciones lo dicen todo. "Oh, eso es horrible, eso es realmente repugnante, qué mala combinación, es agrio, sabe a pedos", comentan los dos extranjeros entre carcajadas alimentadas por el juego de palabras con 'fart' y su significado en inglés.

"Puedo entender el porqué los churros han viajado, también puedo ver porque no han triunfado fuera de España", expresa Ollie. Los jóvenes británicos, sin lugar a dudas, prefieren el churro que el fartón.