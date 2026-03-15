Vincenzo, chef italiano: "Para elegir la pasta en el supermercado lo mejor es fijarse en estos tres detalles del paquete"

"Estas son las marcas de pasta más populares del mundo". Así introduce Vicenzo, un chef italiano, su nuevo publicación en su perfil de YouTube. En ella, destripa los detalles de las pastas más famosas del globo. Aunque advierte: "Algunas son tan baratas como un café y otras cuestan tanto como la ternera".

"Mucha gente piensa que la pasta es solo agua y harina o sémola y agua, pero esto es una mentira", asegura frente a la camara el cocinero profesional. Para él, lo más importante es que la pasta actúe como una esponja y absorba lo mejor posible la salsa en cuestión. "Te voy a enseñar como leer la pasta para que no vuelvas a comprar plástico nunca".

Para él, hay que tener en cuenta tres factores a la hora de comprar pasta:

El color: "Si esta muy bronceada está muy seca, y si por el contrario está muy pálida es mejor para cocinar". La proteína. El chef explica que si en la etiqueta contiene entre un 11% o un 12% de proteína, "no es la mejor pasta". "La mejor es la que posee un 13% o un 14%". Tiempo de secado. Según el experto, la pasta industrial tiene un tiempo de secado de unas 3 horas. La artesanal, hasta 50..

Las mejores marcas de pasta, según Vincenzo