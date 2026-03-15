Vincenzo, chef italiano: "Para elegir la pasta en el supermercado lo mejor es fijarse en estos tres detalles del paquete"
Estas son las marcas que recomienda.
"Estas son las marcas de pasta más populares del mundo". Así introduce Vicenzo, un chef italiano, su nuevo publicación en su perfil de YouTube. En ella, destripa los detalles de las pastas más famosas del globo. Aunque advierte: "Algunas son tan baratas como un café y otras cuestan tanto como la ternera".
"Mucha gente piensa que la pasta es solo agua y harina o sémola y agua, pero esto es una mentira", asegura frente a la camara el cocinero profesional. Para él, lo más importante es que la pasta actúe como una esponja y absorba lo mejor posible la salsa en cuestión. "Te voy a enseñar como leer la pasta para que no vuelvas a comprar plástico nunca".
Para él, hay que tener en cuenta tres factores a la hora de comprar pasta:
- El color: "Si esta muy bronceada está muy seca, y si por el contrario está muy pálida es mejor para cocinar".
- La proteína. El chef explica que si en la etiqueta contiene entre un 11% o un 12% de proteína, "no es la mejor pasta". "La mejor es la que posee un 13% o un 14%".
- Tiempo de secado. Según el experto, la pasta industrial tiene un tiempo de secado de unas 3 horas. La artesanal, hasta 50..
Las mejores marcas de pasta, según Vincenzo
- Divella. "Esta bien para servir una pasta fría, pero no para una carbonara".
- Rummo. Esta pasta esta elaborada "lentamente". "Es famosa porque nunca se ablanda. Siempre está al dente".
- De Cecco: Para el chef, "la reina de los supermercados". "Es muy buena pasta, pero la calidad se ha vuelto muy estándar".
- Garofalo: "Es consistente y tiene mucha proteina pero siento que ha perdida su alma artesanal", explica. "Es demasiado lisa", incide.
- Benedetto Cavalieri: Esta pasta el consistente y tarda unos 20 minutos en concerse, pero gracias a su almidón, la salsa se vuelve cremosa de forma "automática".
- Pastificio Liguori: "Sigue estrictas reglas de producción", explica el chef en sus declaraciones.
- Barilla: "Todos hemos comido esta pasta alguna vez, pero siendo honestos, es delgada y muy amarilla". Admite que al cocinarla la salsa cuesta pegarse.
- Mancini: La única que cultiva el trigo en las inmediaciones de la fabrica.
- Vorello: "La favorita de los napolitanos". Para Vicenzo, es buena pero muy difícil de encontrar fuera de Italia.
- Belverde
- Pastificio Cocco: "Mi marca favorita de pasta", se sincera.
- La Molisana.