Lo que ha hecho David Bustamante con Broncano es de matrícula de honor en marketing

El popular cantante David Bustamante ha sido el invitado de este miércoles 12 de noviembre en La Revuelta, programa de RTVE presentado por David Broncano. El buen rollo entre ambos se ha notado desde el principio y, como suele hacer cada invitado, le ha traído un regalo.

Sin embargo, todo ha resultado ser un ejercicio de marketing que en la universidad hubiera aprobado con matrícula de honor. Broncano pensaba que era un objeto relacionado con el mundo de la música, sin embargo, Bustamante le deja claro que no es así, sino algo relacionado con una afición del presentador: el tenis.

"Como sé que te gusta el tenis, tengo un amigo, de hecho, es de mis mejores amigos, quiero que leas lo que te ha escrito en su libro, tienes que leer la dedicatoria que te ha hecho", ha indicado el cantante. El libro era El tenis desde dentro, del extenista Roberto Carretero.

Efectivamente, la ha leído, y ojo a lo que le dedicaba: "David Broncano, sé que te encanta el tenis, sé que lo practicas y sé que cada día te quieres superar. Ahora en adelante, prueba a jugar... llevando la fragancia de David Bustamante".

Y ha sido justo el momento en el que Bustamante ha sacado de la bolsa su famosa colonia que tantas unidades vende al año. "Ya que he llegado hasta 13 colonias, vamos a seguir", decía.

Grison, fiel a su estilo, no ha podido evitar soltar el comentario que ha hecho estallar de risa a todo el plató: "Oye, ¿puede ser que tengas más colonias que discos?". Bustamante, que seguía el chiste, se lo ha negado con el dedo.

Hasta el propio programa lo ha reconocido en X: "Una vez más, Bustamante lo vuelve a hacer. Un absoluto ejercicio de prestidigitación, un trilero del marketing".