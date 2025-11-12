Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lo que ha hecho David Bustamante con Broncano es de matrícula de honor en marketing
Lo que ha hecho David Bustamante con Broncano es de matrícula de honor en marketing

Juan De Codina
David Bustamante en 'La Revuelta' con David Broncano.
David Bustamante en 'La Revuelta' con David Broncano.

El popular cantante David Bustamante ha sido el invitado de este miércoles 12 de noviembre en La Revuelta, programa de RTVE presentado por David Broncano. El buen rollo entre ambos se ha notado desde el principio y, como suele hacer cada invitado, le ha traído un regalo.

Sin embargo, todo ha resultado ser un ejercicio de marketing que en la universidad hubiera aprobado con matrícula de honor. Broncano pensaba que era un objeto relacionado con el mundo de la música, sin embargo, Bustamante le deja claro que no es así, sino algo relacionado con una afición del presentador: el tenis.

"Como sé que te gusta el tenis, tengo un amigo, de hecho, es de mis mejores amigos, quiero que leas lo que te ha escrito en su libro, tienes que leer la dedicatoria que te ha hecho", ha indicado el cantante. El libro era El tenis desde dentro, del extenista Roberto Carretero.

Efectivamente, la ha leído, y ojo a lo que le dedicaba: "David Broncano, sé que te encanta el tenis, sé que lo practicas y sé que cada día te quieres superar. Ahora en adelante, prueba a jugar... llevando la fragancia de David Bustamante".

Y ha sido justo el momento en el que Bustamante ha sacado de la bolsa su famosa colonia que tantas unidades vende al año. "Ya que he llegado hasta 13 colonias, vamos a seguir", decía. 

Grison, fiel a su estilo, no ha podido evitar soltar el comentario que ha hecho estallar de risa a todo el plató: "Oye, ¿puede ser que tengas más colonias que discos?". Bustamante, que seguía el chiste, se lo ha negado con el dedo.

Hasta el propio programa lo ha reconocido en X: "Una vez más, Bustamante lo vuelve a hacer. Un absoluto ejercicio de prestidigitación, un trilero del marketing".

Juan De Codina
Juan De Codina
Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

