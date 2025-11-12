Un experto en lenguaje no verbal se da cuenta de lo que hizo Rosalía en las dos preguntas comprometidas de 'La Revuelta'

¿Es posible seguir hablando del paso de Rosalía por La Revuelta días después? Sí, y por muchos motivos. La entrevista de David Broncano a la cantante este lunes fue todo un hito; primero en audiencia —supuso un récord histórico para el programa de RTVE—, pero también por esa intro que reunió a tantísimos rostros conocidos o por momentazos como la artista cantando La Perla, de su recién lanzado Lux, a capela, repartiendo bizcocho o respondiendo a las preguntas clásicas.

La cantante no eludió las dos cuestiones comprometidas: la de cuánto dinero tiene y cuántas relaciones sexuales se han tenido en el último mes. El momento llamó la atención del experto en lenguaje no verbal Jordi Reche, autor del libro Convence sin abrir la boca, quien lo ha analizado en su cuenta de Instagram.

Antes de responderlas, Rosalía echó mano a su taza de agua y preguntó a Broncano si todo el mundo bebe en esos instantes de antes del aprieto.

"La gente tiende a darle un sorbo a cualquier bebida que tenga a mano cuando siente cualquier tipo de negatividad, incomodidad, vergüenza...", explica el especialista antes de mostrar ejemplos de otros famosos como Leonardo DiCaprio o Taylor Swift haciéndolo.

Ese gesto, apunta, lo hacemos "para evadirnos, autoapaciguarnos".

Otro detalle que no escapó a su entrenado ojo fue que Rosalía se agarró al cojín del perro antes de enfrentarse a la pregunta del dinero. Según Reche, parapetarse así es un gesto de protección.

La cantante fue muy alabada por su espontaneidad y cercanía durante la entrevista. También fue elogiada por lo que contó sobre que va a a diario clases de canto, algo que ha hecho toda la vida y seguirá haciendo: "Es como un deportista que no para de entrenar ni practicar, al final la voz es un instrumento y tengo que practicar cada día".