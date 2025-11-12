Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un experto en lenguaje no verbal se da cuenta de lo que hizo Rosalía en las dos preguntas comprometidas de 'La Revuelta'
Influencers y Celebrities

Influencers y Celebrities

Un experto en lenguaje no verbal se da cuenta de lo que hizo Rosalía en las dos preguntas comprometidas de 'La Revuelta'

Su análisis de qué significan dos gestos de lo más comunes.

Elena Santos
Elena Santos
Rosalía, en 'La Revuelta'.
Rosalía, en 'La Revuelta'.Sandra Casado / RTVE

¿Es posible seguir hablando del paso de Rosalía por La Revuelta días después? Sí, y por muchos motivos. La entrevista de David Broncano a la cantante este lunes fue todo un hito; primero en audiencia —supuso un récord histórico para el programa de RTVE—, pero también por esa intro que reunió a tantísimos rostros conocidos o por momentazos como la artista cantando La Perla, de su recién lanzado Lux, a capela, repartiendo bizcocho o respondiendo a las preguntas clásicas.

La cantante no eludió las dos cuestiones comprometidas: la de cuánto dinero tiene y cuántas relaciones sexuales se han tenido en el último mes. El momento llamó la atención del experto en lenguaje no verbal Jordi Reche, autor del libro Convence sin abrir la boca, quien lo ha analizado en su cuenta de Instagram.

Antes de responderlas, Rosalía echó mano a su taza de agua y preguntó a Broncano si todo el mundo bebe en esos instantes de antes del aprieto.

"La gente tiende a darle un sorbo a cualquier bebida que tenga a mano cuando siente cualquier tipo de negatividad, incomodidad, vergüenza...", explica el especialista antes de mostrar ejemplos de otros famosos como Leonardo DiCaprio o Taylor Swift haciéndolo.

Ese gesto, apunta, lo hacemos "para evadirnos, autoapaciguarnos".

Otro detalle que no escapó a su entrenado ojo fue que Rosalía se agarró al cojín del perro antes de enfrentarse a la pregunta del dinero. Según Reche, parapetarse así es un gesto de protección.

La cantante fue muy alabada por su espontaneidad y cercanía durante la entrevista. También fue elogiada por lo que contó sobre que va a a diario clases de canto, algo que ha hecho toda la vida y seguirá haciendo: "Es como un deportista que no para de entrenar ni practicar, al final la voz es un instrumento y tengo que practicar cada día". 

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 