En 'The New York Times' definen a Sánchez y lo último que va a hacer de una forma que va a hacerse eco en España

Lo que anunció Pedro Sánchez hace unas semanas en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Dubái, va camino a hacerse realidad. Primero provocó un terremoto mediático en España cuando se generaron miles y miles de reacciones al anunciar que prohibiría las redes sociales a los menores de 16 años.

Además, también avisó de que pediría a la Fiscalía española investigar a X, Meta y TikTok por unos supuestos delitos por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus respectivas inteligencias artificiales (IA). Hoy, martes de 17 de febrero, esa promesa está más cerca que nunca.

El jefe del Ejecutivo ha publicado un tuit en el que anunciaba que el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA".

Según Sánchez, estas plataformas digitales están "atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas". Y advierte: "El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar".

Así reaccionan en 'The New York Times'

El diario estadounidense The New York Times, fundado en 1851 y que hasta ahora ha ganado 132 Premios Pulitzer, más que cualquier otro periódico, se ha hecho eco de esta última iniciativa y han comentado qué repercusiones podría tener y han acabado rematando con una definición de Sánchez.

El articulista Jason Horowitz, corresponsal jefe que dirige la oficina del diario en Madrid para cubrir las noticias desde España, arranca afirmando que esta investigación intensificará "la disputa tecnológica transatlántica".

"El anuncio español intensifica una creciente disputa entre los gobiernos europeos y las empresas estadounidenses, que han sido respaldadas por la administración Trump por los esfuerzos en el continente para limitar la industria", menciona.

Este "choque", según el diario, revela las visiones tan diferentes entre EEUU y sus gigantes tecnológicos y la Unión Europea sobre lo que se considera "libertad de expresión y el papel de las corporaciones a la hora de garantizar el bienestar de los afectados por sus plataformas".

Regular y penalizar

Para el articulista, Europa se ha convertido en el "experimento central" para la capacidad de los "gobiernos democráticos" de regular y penalizar eficazmente una de las industrias "más dominantes del mundo".

Recalcan la iniciativa de los líderes europeos de esforzarse en proteger a los ciudadanos "del abuso, en lugar de intentar, como han argumentado los políticos y líderes tecnológicos estadounidenses, limitar la libertad de expresión".

Así definen a Sánchez

Y entre esos "líderes europeos"... Pedro Sánchez. Para el diario estadounidense, Sánchez es un "líder de izquierda que no ha dudado en desafiar al Sr. Trump y a los gigantes tecnológicos estadounidenses".

Reconocen los ataques de Elon Musk a Sánchez a raíz de la iniciativa y se anclan en lo que han dicho "algunos analistas políticos españoles" que han sugerido que la reacción de los magnates era precisamente la que esperaba el propio Sánchez.

Concluyen: "Ha buscado posicionarse como un líder liberal en el escenario global mientras enfrenta profundas divisiones políticas y escándalos en su país".