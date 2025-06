Lo que ha hecho un señor en la cola del Mercadona provoca revuelo: parece un gran gesto, pero algunos dicen que no

Las colas para pagar en tiendas y supermercados son un escenario perfecto para contemplar y darse cuenta de cómo es el ser humano: allí sale lo peor y lo mejor de cada uno.

Aunque, a veces, la frontera entre una y otra no está tan clara como a priori podría parecer. La usuaria de Threads cristinasierra_ ha provocado decenas de reacciones y opiniones de lo más variadas al compartir una escena que vivió mientras esperaba a pagar en un supermercado de Mercadona.

"Os cuento algo que me acaba de pasar… Estaba en el Mercadona en hora punta, todas las cajas llenas de gente con los carros hasta arriba, y yo simplemente con dos cajas de helados, me he puesto en una fila que parecía que no iba a tardar mucho, estaba esperando a que la chica de delante acabara de vaciar su carro y de repente ha venido un señor que estaba a 2-3 filas de mí, y me ha dicho que fuera a su fila que me dejaban pasar", ha explicado.

La usuaria aplaude que "el señor había estado atento y él y su mujer" le han dejado pasar. "Puede parecer una tontería, porque realmente lo es, yo cuando puedo también lo hago… pero oye que tendría que haber más gente así!", exclama.

¿El problema? Que, para algunos, el señor no actuó de forma correcta porque dicen que causó un perjuicio a quienes estaban detrás de él en la cola.

"Diré una cosa, si tú le cedes tú sitio en la cola como este señor deberías irte al último lugar. Una cosa es cederle el sitio a quien va detrás tuya que no entorpece y otra a alguien que está en otra caja, porque si yo voy detrás de él me quedaría uno y el al traer una persona de otro sitio me quedarían dos", dice una persona.

"¿Y los demás, te dejaban también? Porque para saltarse una fila hay que pedir permiso a todos, no solo a los primeros. Salvo que el señor te cediese su sitio y se pusiera en el tuyo", dice otro.