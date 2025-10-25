Lo que publica el PP de Madrid provoca una ola de indignación que va a resonar durante días: "No tenéis vergüenza"

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha publicado este viernes la imagen de una supuesta placa que ha provocado una oleada de indignación en la que muchos han clamado lo mismo: la falta de ver vergüenza.

Solo dos días después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) hiciera oficial la declaración de la Real Casa de Correos de Madrid, actual sede de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática, el PP ha decidido utilizar la Ley de Memoria Democrática para atacar al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Si quieren Ley de Memoria Histórica, que pongan esta placa en La Moncloa", ha escrito el partido en su cuenta de X. Esta frase venía acompañada, además, de una placa falsa en la que se lee: "Aquí escondían al hermano de Sánchez". El PP de Madrid ha llegado, incluso, a fijar esta publicación en la red social para que sea la primera que se vea al entrar en su cuenta.

Con la placa falsa han pretendido aludir a las informaciones que dicen que el hermano de Sánchez habría estado supuestamente viviendo en Moncloa, una noticia que se publicó sin pruebas pero que fue reproducia en la televisión pública madrileña.

La publicación no ha dejado a nadie indiferente y la red social se ha llenado rápidamente de reacciones en las que los usuarios han mostrado su indignación y han criticado al Partido Popular por frivolizar con las víctimas del franquismo.

"Se les debería caer la cara de vergüenza por frivolizar con un tema como las víctimas del franquismo, pero no, mejor un chistecito de nivel de primero de la ESO", ha comentado un usuario. Otro ha agregado: "Reírse de cientos de miles de españoles asesinadas por golpistas sublevados. Hay que ser ruin".

"A las personas que siguen esperando poder identificar los cuerpos de sus familiares tirados en cunetas esto no les hace ninguna gracia pero oye, que puestos a ser basura, pues se es hasta el fondo", han contestado también.

"Imaginad que la CDU en Alemania hiciera chanza con cualquiera de las múltiples placas que recuerdan el Holocausto para atacar al SPD. O que el PNV hiciera un montaje con un monumento a las víctimas de ETA para hacer oposición al PSE. Pues lo mismo. No tenéis vergüenza, @ppopular", han plasmado en otro comentario.