Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Lo que publica el PP de Madrid provoca una ola de indignación que va a resonar durante días: "No tenéis vergüenza"
Virales

Virales

Lo que publica el PP de Madrid provoca una ola de indignación que va a resonar durante días: "No tenéis vergüenza"

Le han llovido las críticas por frivolizar con las víctimas del franquismo.

Ana Roca
Ana Roca
La presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Diego Radames/Europa Press via Getty Images

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha publicado este viernes la imagen de una supuesta placa que ha provocado una oleada de indignación en la que muchos han clamado lo mismo: la falta de ver vergüenza. 

Solo dos días después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) hiciera oficial la declaración de la Real Casa de Correos de Madrid, actual sede de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática, el PP ha decidido utilizar la Ley de Memoria Democrática para atacar al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

"Si quieren Ley de Memoria Histórica, que pongan esta placa en La Moncloa", ha escrito el partido en su cuenta de X. Esta frase venía acompañada, además, de una placa falsa en la que se lee: "Aquí escondían al hermano de Sánchez". El PP de Madrid ha llegado, incluso, a fijar esta publicación en la red social para que sea la primera que se vea al entrar en su cuenta. 

Con la placa falsa han pretendido aludir a las informaciones que dicen que el hermano de Sánchez habría estado supuestamente viviendo en Moncloa, una noticia que se publicó sin pruebas pero que fue reproducia en la televisión pública madrileña. 

La publicación no ha dejado a nadie indiferente y la red social se ha llenado rápidamente de reacciones en las que los usuarios han mostrado su indignación y han criticado al Partido Popular por frivolizar con las víctimas del franquismo

"Se les debería caer la cara de vergüenza por frivolizar con un tema como las víctimas del franquismo, pero no, mejor un chistecito de nivel de primero de la ESO", ha comentado un usuario. Otro ha agregado: "Reírse de cientos de miles de españoles asesinadas por golpistas sublevados. Hay que ser ruin". 

"A las personas que siguen esperando poder identificar los cuerpos de sus familiares tirados en cunetas esto no les hace ninguna gracia pero oye, que puestos a ser basura, pues se es hasta el fondo", han contestado también. 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

"Imaginad que la CDU en Alemania hiciera chanza con cualquiera de las múltiples placas que recuerdan el Holocausto para atacar al SPD. O que el PNV hiciera un montaje con un monumento a las víctimas de ETA para hacer oposición al PSE. Pues lo mismo. No tenéis vergüenza, @ppopular", han plasmado en otro comentario. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Ana Roca
Ana Roca
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora enfocada en temas de actualidad en El HuffPost España en el equipo de finde semana. Tanto sábados y domingos como entre semana de lunes a miércoles abordo lo que pasa durante el día, tratando de que a los lectores de nuestro medio le queden resueltas todas las dudas sobre los temas más candentes del día.

 

Sobre qué temas escribo

Los integrantes del equipo de fin de semana estamos a todo lo que surja durante el día sobre la actualidad internacional y nacional de la jornada, pero también tratamos de aportar un toque diferencial con temas que creemos que pueden interesar a los lectores con un toque muy nuestro. Tampoco nos olvidamos de abordar enfoques virales que puedan resultar divertidos para nuestros lectores, así como temas de servicio que les ayuden en el día a día o despejen sus dudas sobre aquello que más les afecta.


Personalmente, los temas que más disfruto son los sociales, aquellos que repercuten de forma más directa en las personas, como los que abordan el cambio climático, sus efectos en la meteorología y el impacto que dejan en la sociedad al influir de forma directa sobre la gente. Pero en fin de semana también hay tiempo siempre para el deporte, con sus más y, a veces también, con sus menos.


Mi trayectoria

Desde niña hubo dos cosas que siempre me gustó hacer: leer y ver series y películas. Las historias me fascinaban y, como dicen, la realidad supera a la ficción, así que pronto decidí que quería ser periodista para contar yo misma las historias que afectaban a las personas reales y tratar de tener un impacto en la sociedad.


Por ello, me saqué el graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III. Tras esto realicé un posgrado en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales y realicé el máster de El País. Durante ese tiempo ha pasado por diversos medios, desde la Agencia EFE al diario El País hasta llegar a El HuffPost en 2021.

 

 

Cómo contactar conmigo:

  • Email: ana.roca@huffpost.es
  • X/Twitter@AnaRoc23

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco