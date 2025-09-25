Lo que sucede en este momento entre Pedro Sánchez y Felipe VI tiene a muchos rabiando

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y el rey Felipe VI, asisten a la sesión de apertura del Debate General del 80º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas,

Enfado monumental en una parte de la derecha española por las imágenes y los vídeos que han aparecido en redes sociales donde se ve una aparente buena sintonía entre Felipe VI y Pedro Sánchez.

Precisamente el rey de España ha estado en boca de todos tras su discurso en la ONU pidiendo a Israel que pare su ofensiva en Gaza. El monarca ha hablado de la "devastación" causada por Israel en Gaza y la necesidad de "no mirar para otro lado".

"No podemos guardar silencio ni mirar para otro lado ante la devastación Por eso clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre. Nos cuesta comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en Gaza. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia", ha afirmado Felipe VI ante la ONU.

"Exigimos que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones, un alto el fuego con garantías y la liberación inmediata de todos los rehenes que aún tiene Hamás con tanta crueldad", ha pedido, al mismo tiempo que ha instado a la comunidad internacional a "asumir su responsabilidad para hacer cuanto antes una solución viable que contemple la existencia de los dos estados".

En un breve repaso por las redes sociales se pueden ver comentarios dirigidos al rey de España, algunos de ellos desde personalidades de Vox como el eurodiputado Hermann Tertsch, que ha afirmado que "el Rey ha leído en Nueva York un panfleto socialista globalista y totalitario que le ha colocado el felón Sánchez dentro de su programa de destrucción de la Corona".

Otras cuenta anónimas también han hablado de la relación entre Sánchez y el rey, dejando mensajes del estilo de "Felipe VI no representa a España" porque estar "junto al traidor de Sanchez en la ONU".

"¿Por qué Felipe VI no habla de la corrupción del Gobierno?", le ha pedido otro usuario al monarca. También se ha viralizado un vídeo donde se puede ver el afectuoso saludo entre ambos donde, por lo menos en cámara, se pueden ver las risas entre ambos.