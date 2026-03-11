Von der Leyen se retracta y dice ahora que la UE "siempre defenderá" el orden internacional

Donde dije digo... La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha retractado de su incendiario discurso de hace dos días y este miércoles, ante el pleno del Parlamento Europeo que la Unión Europea (UE), ha dicho que "siempre defenderá" los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

La dirigente alemana ha recibido en las últimas 48 horas durísimas críticas al dar por acabado el orden mundial basado en reglas, a la vez que justificaba la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. "Europa ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá (...) Debemos determinar si el sistema que hemos construido, con todos sus intentos bienintencionados de consenso y compromiso, es más bien una ayuda o un obstáculo para nuestra credibilidad como actor geopolítico. Sé que es un mensaje duro de escuchar y una conversación difícil la que tenemos por delante. Pero también sé que muchos de ustedes han sentido esa tensión en su trabajo cotidiano", aseguró.

Este miércoles, sin embargo, von der leyen ha dicho que ver el mundo tal como es "no disminuye en absoluto nuestra determinación de luchar por el mundo que queremos". "La UE se fundó como un proyecto de paz", ha expuesto en un debate celebrado en Estrasburgo (Francia) a una semana de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reúnan en una cumbre en Bruselas.

De este modo, la conservadora alemana ha asegurado que la Unión tiene un "compromiso inquebrantable" con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de Naciones Unidas y con el Derecho Internacional", principios que son "tan fundamentales como lo fueron en el momento de la fundación" del bloque y que "siempre defenderemos".

Las palabras de Von der Leyen el pasado lunes generaron reacciones tanto en Bruselas como en capitales y, un día después, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se distanció al abogar por "garantizar que el mundo siga basado en reglas" en un escenario global Estados Unidos "desafía el orden internacional".

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este mismo miércoles de que los "valores de Europa no deberían cambiar" y defendido que la alternativa al orden internacional es el "desorden internacional" que en el pasado condujo a Europa a "dos guerras mundiales".

En su discurso de este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea también reiteró que "nadie debe derramar ni una lágrima" por la caída de un régimen iraní que encarcela y tortura a sus ciudadanos, patrocina actos terroristas en su región y en suelo europeo y ha dado un apoyo clave a Rusia en su invasión de Ucrania.

"Muchos iraníes han celebrado la caída de (el ayatolá Alí) Jameneí. Esperan que este momento pueda abrir un camino hacia un Irán libre. Esto es lo que se merece el pueblo iraní: libertad, dignidad y el derecho a decidir su propio futuro", afirmó Von der Leyen.