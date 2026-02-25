Peldanyos prueba los nuevos cereales blancos de Mercadona y su veredicto es claro

Hay una escena que se repite en el TikTok español como si fuera tradición nacional: Peldanyos paseando por Mercadona, cámara en mano, hasta que su radar detecta el mítico cartel rojo de “NOVEDAD”. En ese momento ya no hay marcha atrás. Esta vez la víctima han sido los nuevos cereales rellenos de leche y cubiertos de chocolate blanco.

Y la prueba prometía, porque partía de una base muy seria: los clásicos de chocolate negro, que para él "ya eran históricos". No es una frase al azar. Lo dice con ese tono de quien habla de algo que ha desayunado media vida, al menos en su infancia y adolescencia, con ese factor nostálgico siempre presente. Así que la gran pregunta era clara: ¿puede el chocolate blanco estar a la altura de un icono?

"Conectando con mi yo interior"

Antes de lanzarse a lo nuevo, hace algo que tiene bastante sentido: vuelve al origen. Sirve un bol con leche blanca, otro clásico suyo, y empieza por los de chocolate negro. La primera cucharada es casi emocional. No exagera, pero se le nota. Ese crujido, ese contraste con la leche, ese sabor intenso… "Estoy conectando con mi niño interior", viene a transmitir con la cara. Los disfruta, sonríe, asiente. El listón queda alto.

Y entonces llega el turno de los nuevos blancos. Pero no los tira directamente a la leche. Primero los prueba en seco. Aquí empieza el análisis comparativo. Son más cremosos, dice. El recubrimiento de chocolate blanco se nota más suave en boca. Pero también detecta algo al instante: han perdido parte del crujido que sí tienen los de chocolate negro. Es otra textura, otra experiencia. Más golosa, menos contundente.

El momento clave llega cuando los echa en la leche. Y aquí pasa algo que le encanta: el chocolate blanco empieza a derretirse ligeramente. Lo comenta antes de probarlos, como quien anticipa que se viene algo bueno. Esa capa que se ablanda le parece un plus. Cuando por fin los prueba así, ya mojados, la reacción es clara. Se recrea, disfruta, mastica con pausa. No hay ironía ni postureo. Hay placer puro de cereal azucarado.

En mitad del entusiasmo, mira el paquete por detrás. Lee los ingredientes y suelta el dato: aproximadamente el 50% es azúcar. Pausa dramática. Pero lejos de escandalizarse o intentar ponerse didáctico, lo asume con naturalidad. No está vendiendo un superalimento. Está probando un capricho.

"Es un diez de diez"

Y entonces llega la frase que resume todo el vídeo: “Qué absoluta barbaridad. Para los golosos como yo esto os va a parecer cine. Es un diez de diez”. Sin medias tintas. Sin “pero”. Sin asteriscos nutricionales. Un 10.

Peldanyos, que acumula 3,8 millones de seguidores en TikTok y casi un millón en Instagram, se ha convertido en algo así como el catador oficioso de las novedades de Mercadona.