Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Peldanyos prueba los nuevos cereales blancos de Mercadona y su veredicto es claro
Virales
Virales

Peldanyos prueba los nuevos cereales blancos de Mercadona y su veredicto es claro

El creador de contenido lo deja claro: "Para los golosos como yo, esto es cine"

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Peldanyos durante la entrevistaSERGI GONZALEZ

Hay una escena que se repite en el TikTok español como si fuera tradición nacional: Peldanyos paseando por Mercadona, cámara en mano, hasta que su radar detecta el mítico cartel rojo de “NOVEDAD”. En ese momento ya no hay marcha atrás. Esta vez la víctima han sido los nuevos cereales rellenos de leche y cubiertos de chocolate blanco. 

Y la prueba prometía, porque partía de una base muy seria: los clásicos de chocolate negro, que para él "ya eran históricos". No es una frase al azar. Lo dice con ese tono de quien habla de algo que ha desayunado media vida, al menos en su infancia y adolescencia, con ese factor nostálgico siempre presente. Así que la gran pregunta era clara: ¿puede el chocolate blanco estar a la altura de un icono?

"Conectando con mi yo interior"

Antes de lanzarse a lo nuevo, hace algo que tiene bastante sentido: vuelve al origen. Sirve un bol con leche blanca, otro clásico suyo, y empieza por los de chocolate negro. La primera cucharada es casi emocional. No exagera, pero se le nota. Ese crujido, ese contraste con la leche, ese sabor intenso… "Estoy conectando con mi niño interior", viene a transmitir con la cara. Los disfruta, sonríe, asiente. El listón queda alto.

Y entonces llega el turno de los nuevos blancos. Pero no los tira directamente a la leche. Primero los prueba en seco. Aquí empieza el análisis comparativo. Son más cremosos, dice. El recubrimiento de chocolate blanco se nota más suave en boca. Pero también detecta algo al instante: han perdido parte del crujido que sí tienen los de chocolate negro. Es otra textura, otra experiencia. Más golosa, menos contundente. 

El momento clave llega cuando los echa en la leche. Y aquí pasa algo que le encanta: el chocolate blanco empieza a derretirse ligeramente. Lo comenta antes de probarlos, como quien anticipa que se viene algo bueno. Esa capa que se ablanda le parece un plus. Cuando por fin los prueba así, ya mojados, la reacción es clara. Se recrea, disfruta, mastica con pausa. No hay ironía ni postureo. Hay placer puro de cereal azucarado.

En mitad del entusiasmo, mira el paquete por detrás. Lee los ingredientes y suelta el dato: aproximadamente el 50% es azúcar. Pausa dramática. Pero lejos de escandalizarse o intentar ponerse didáctico, lo asume con naturalidad. No está vendiendo un superalimento. Está probando un capricho.

"Es un diez de diez"

Y entonces llega la frase que resume todo el vídeo: “Qué absoluta barbaridad. Para los golosos como yo esto os va a parecer cine. Es un diez de diez”. Sin medias tintas. Sin “pero”. Sin asteriscos nutricionales. Un 10.

Peldanyos, que acumula 3,8 millones de seguidores en TikTok y casi un millón en Instagram, se ha convertido en algo así como el catador oficioso de las novedades de Mercadona. 

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales