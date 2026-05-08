Locus, del grupo de rap Duo Kie, lanza su particular teoría del "gran reemplazo": no es lo que promulga la ultraderecha

Javier Díaz, más conocido como Locus, uno de los dos integrantes del grupo Duo Kie, ha dado su opinión sobre la teoría del "gran reemplazo". En un video publicado en TikTok, el rapero avisa de que se está volviendo conspiranoico. Pero no es lo que parece.

El gran reemplazo es una teoría conspirativa asociada a la extrema derecha y al supremacismo blanco que sostiene que la población blanca, cristiana y europea está siendo sustituida por población no europea.

"Hay una teoría en la que sí empiezo a creer: la del gran reemplazo. Y es que antes la gente leía, se informaba, tenía criterio, y sobre todo, pensaba las cosas antes de hablar", afirma Locus.

De esta forma, introduce un tema que le preocupa enormemente: "Ahora bajas a la calle y esto parece una convención de cuñaos, todos picaos, a ver quién suelta la tontería más grande y quién demuestra haber leído menos libros en su vida".

"Si tienes el corazón feo eres feo"

Seguidamente, da un diagnóstico sobre lo que, en su opinión, está ocurriendo. "Tengo la sensación de que la gente culta, la gente con criterio, y sobre todo, y esto es lo peor, está siendo sustituida por fachamonguers, por criptobros, señores de masculinidad frágil...", asegura el rapero.

"En otras palabras, que no importa tu six pack o tu booty de gimnasio, si tienes el corazón feo eres feo", afirma Locus. "Si tratas a la gente como una mierda, tú eres una mierda. Y si eres de los que justifica su clasismo, misoginia, homofobia, machismo, racismo basándote en ese amigo imaginario, no es por nada pero también eres un poco monguer", sentencia.

A modo de conclusión, el rapero miembro de Duo Kie lanza un mensaje de esperanza dirigido a los que piensan como él: "No dejemos que nuestro país se llene de imbéciles. Por una España llena de buenas personas".