Lo que se ha oído en la plaza de toros de Valladolid provoca un enorme alboroto

"Esto es parte del proceso de deshumanización". Un nuevo suceso en la plaza de toros de Valladolid ha provocado un aluvión de comentarios y reacciones en redes sociales. Durante una corrida de toros, un espectador le dice a gritos, desde la grada, al torero, Marco Rubo, que "piense en Pedro Sánchez" para matar al animal. Instantáneamente, la gente se ríe y aplaude en multitud.

El acontecimiento ha sido rápidamente difundido en redes. En una publicación de X (antes Twitter), un internauta, Jose Vico, asegura que "poca broma con estas cosas", "se empieza insultado al presidente y se acaba...". "Una vez has deshumanizado a una persona y además es el presidente, cualquier cosa puede ser aceptada, como un golpe de Estado", asegura.

Muchos usuarios se han animado a comentar el suceso, levantando una ola de indignación. "¿Esto no se puede denunciar y castigar como pasa en los campos de futbol?", cuestiona un internauta. "Se nos hiela el corazón con esta gentuza, que cultiva el odio y la ignorancia hacia el enemigo", opina otro.

No es la primera vez que ocurre algo del estilo en el marco de una plaza de toros. En junio de 2024, cuando todo el mundo permanecía en silencio en la plaza de toros de Las Ventas (Madrid). Al igual que en la corrida vallisoletana, un espectador gritó "Piensa que es Pedro Sánchez". Unas palabras que también provocaron carcajadas y aplausos.

Asimismo, y según la información recabada por Diario de Valladolid de la Fundación Franz Weber, este sábado en Albacete surgieron cánticos contra el Presidente del Gobierno sin que las autoridades condenaran estas situaciones, que también tuvieron lugar en otros lugares de España. El organismo recuerda que "estas actividades están presentes personas menores de edad, que además de normalizar la violencia que sucede en el ruedo , también un contexto político donde se deshumaniza al rival".