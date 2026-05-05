Lola Lolita resume en una frase su paso como colaboradora en 'El Hormiguero': se puede decir más alto pero no más claro

La influencer Lola Lolita, una de las más famosas de España con más de 13,8 millones de seguidores en su perfil de TikTok, estuvo este lunes en La Revuelta de David Broncano y habló de su paso por El Hormiguero de Pablo Motos y cómo le cambió a la hora de recibir comentarios.

Preguntada por el cómico y presentador jienense por cómo está la situación en el mundillo de las redes sociales, Lola Lolita aseguró que "ahora el asunto está muy potente", pero confirmó que le da pena porque "hay mucho odio en redes sociales".

"Me han dicho de todo. En general, hay mucho odio en redes y me da un poco de pena. Cuando empecé era todo color de rosa y ahora la gente parece que se desfoga en redes sociales", explicó la influencer, que hasta explicó que le ha cambiado mucho el tono en sus comentarios en el último año, a pesar de llevar una década en redes sociales.

Ahí fue cuando Lola Lolita recordó su paso por El Hormiguero, resumiendo su paso con pocas palabras y explicando que notó que gracias a esa aparición recibió muchos mensajes de adultos de 40, 50 ó 60 años.

Así habla de 'El Hormiguero'

Lola Lolita indicó que notó ese cambio cuando estuve "en el otro bando, el de tu amigo Pablo". "Estuve seis meses trabajando con él, pero he vuelto, uno siempre vuelve donde fue feliz", sentenció, dejando claro su postura.

Tanto Broncano como Grison le dijeron que, con esas palabras, ya no volvía al otro lado, en referencia a un posible veto de El Hormiguero. "Te van a hacer volar como un Seat Ibiza a cámara lenta", le llegó a decir Grison.

Lola Lolita, además, contó lo que hacía: "El año pasado estuve seis meses con una sección, que a ver si me dais una aquí, que me encantaría. Era una sección que de donde no hay no se puede sacar".

Broncano ahí cambió de tema y le preguntó de nuevo por cómo fue y el tema del hate. "A raíz de ese programa comencé a recibir muchos insultos de personas de 40, 50 o 60 años a los que yo no estaba acostumbrada".

"La gente se ve el debate de Juan del Val y se encabrona", reaccionó Grison. Lola Lolita amplió su opinión: "Me quede tiesa, puedo ser su hija y no me lo esperaba, pero bueno fue una experiencia".

"Falta un poco de educación. Si a mí no me gusta alguien, no lo digo en público", añadió la influencer, que terminó contando que empezó con un psicólogo, algo que detalló que no había hecho nunca y que le vino muy bien.