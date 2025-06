Lola Lolita da su versión tras las críticas por lo que hizo con Nil Ojeda en el '21 días entre millonarios'

Nil Ojeda está inmerso en el final de su segundo 21 días consecutivo. En este caso, el youtuber de casi cinco millones de suscriptores está pasando unos días entre millonarios junto con otros creadores como Leto, Misho y Soul.

La última invitada a la serie ha sido la influencer Lola Lolita, que no ha salido bien parada del vídeo por su actitud durante el capítulo. El vídeo, que se emitió este lunes pasadas las ocho de la tarde, ha superado el millón de visitas y se ha llenado de comentarios negativos hacia la creadora de contenido ilicitana.

De hecho, Lola Lolita tuvo que deshabilitar los comentarios en Instagram porque se llenaron de comentarios negativos. Durante el capítulo, al contrario que el resto de millonarios, la influencer no quiso pagar nada e instó a Nil Ojeda a que le comprase un bolso de Dior que finalmente fue de Louis Vuitton.

También se le ha criticado su forma de hablar a los empleados del Corte Inglés de Castellana, en Madrid, y al resto de integrantes del equipo de Nil Ojeda. Ahora, Lola Lolita ha salido al paso de las críticas y ha dado su versión de lo ocurrido.

La influencer, con más de 4,5 millones de seguidores en Instagram y casi 14 millones en TikTok, ha pedido perdón por la "polémica tremenda": "Estoy muy mal".

Ha afirmado que participó en la serie por la amistad que tiene con Nil Ojeda a pesar de que no tenía mucho que ver con el resto de personas que han participado: "Le quise dar la vuelta y en vez de ser yo la que tenga que regalar a ellos que sean ellos los que me tengan que hacer un regalo a mí. En mi cabeza sonaba genial y al final el resultado no ha tenido nada que ver con lo que yo me esperaba".

Según ella, se empezó a sentir "incómoda" porque la situación le sobrepasaba: "Se nota que estaba sintiendo que se me estaba yendo todo de control y nada estaba pensando como tenía pensado".

Ha comentado después que todo fue fruto de "interpretar un personaje exagerado" que no tiene nada que ver con ella: "Siendo sincera, por las formas y la actitud entiendo que cause rechazo. Me da hasta asco a mí misma verlo".

"No soy para nada esa persona. Espero no volver a haceros dudar nunca de cómo soy", ha añadido y ha dejado claro que a partir de ahora no va a fingir más, que va a aprender a decir que no, que es todo contenido y que no quiere ver el bolso ni en pintura.