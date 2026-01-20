Javier Ruiz desmonta los bulos de la ultraderecha en directo: no se deja nada en el tintero

Javier Ruiz, periodista y presentador de Mañaneros en TVE, ha dedicado los primeros minutos de su editorial a combatir los bulos que están circulando en las últimas horas a través de las redes sociales.

Cuando se produce una desgracia o catástrofe es muy habitual encontrar multitud de informaciones falsas. Es lo que ha ocurrido nuevamente con el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que deja ya 41 muertos.

Para Javier Ruiz, una amplia mayoría de los bulos que parasitan las redes sociales proceden de un sector muy concreto del espectro político. "Como ocurrió en la DANA, grupos de ultraderecha, extremistas, agitadores están envenenando las aguas y sirviendo falsa información que confunde", ha asegurado en TVE.

Y para ilustrarlo, ha puesto varios ejemplos, sacando capturas de pantalla de los bulos que han circulado en redes sociales como X. Según Javier Ruiz, algunos de ellos han sido utilizados políticamente por partidos como Vox, que ha credibilidad a una información falsa que afirmaba que España "regala" el dinero a Marruecos para mejorar sus trenes.

Los bulos como herramienta política

"Los que envenenaron las aguas de la DANA vuelven a hacerlo ahora", ha asegurado Javier Ruiz, quien también se ha hecho eco de un bulo que afectaba directamente a una periodista de TVE.

"Se está criminalizando incluso a medios como TVE, a nuestra compañera Lourdes Maldonado, de quien se dice que nuestra presentadora se ríe", informa el presentador de Mañaneros, que ha aclarado que es cierto que Lourdes Maldonado se ríe, "pero no cuando está hablando de la tragedia".

Para Javier Ruiz, los bulos y las informaciones falsas de la catástrofe ferroviaria de Adamuz sirven para "cargarlos políticamente". Al hilo de esto, ha apuntado que el presidente del Gobierno advirtió de este problema desde el lugar del accidente horas después del accidente.

"Los bulos, la desinformación, también se extiende; genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor, sobre todo cuando estamos hablando de las víctimas y de sus familiares", dijo Pedro Sánchez desde Adamuz.