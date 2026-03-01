La argentina Dolores Fonzi, en los Goya: "Ustedes tienen tiempo aún, no caigan en la trampa; la ultraderecha vino a destruirlo a todo"

La reivindicación política ha marcado la gala de los Premios Goya 2026, con numerosas alusiones, tanto a través de chapas como en los discursos, a Palestina e Irán, así como con el discurso de Susan Sarandon en el que alabó la "lucidez moral" de numerosos artistas españoles.

La argentina Dolores Fonzi, que ya avisó en la alfombra roja de que si ganaba iba a ser reivindicativa en su discurso, también dejó su huella al recoger el Goya a Mejor película iberoamericana por Belén.

La actriz y directora expresó en su discurso que "somos las películas que hacemos", por lo que el mundo se habría convertido en "una película de terror".

El mundo, "una película de terror"

Como muestra, citó el genocidio en Gaza, las redadas antiinmigrantes del ICE en Estados Unidos o la situación de las mujeres en Irán.

"Yo vengo del futuro de un país donde el presidente puso incluso en venta el agua"

"Y esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad y no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes, que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa; la ultraderecha vino a destruirlo a todo. Eso es así. Yo vengo del futuro de un país donde el presidente puso incluso en venta el agua", remató la argentina, en referencia a las políticas de Javier Milei.

La trama de 'Belén'

La película por la que ha recogido el Goya se basa en el libro Somos Belén, de Ana Correa. Éste se basa en una historia real, la de una joven de Tucumán que en 2014 fue condenada a ocho años de prisión por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo. En aquel momento, la interrupción voluntaria del embarazo era ilegal en Argentina (se legalizó en 2020).

Dolores Fonzi ha formado parte del movimiento de mujeres argentinas que peleó para que esa ley se aprobara en el país.

Puedes consultar aquí la lista completa de ganadores de los Premios Goya 2026, año en el que los galardones alcanzan su 40º aniversario.