Los temas que va a tratar esta comunidad en su reunión de vecinos causan sensación: cada uno es mejor que el anterior
Los temas que va a tratar esta comunidad en su reunión de vecinos causan sensación: cada uno es mejor que el anterior 

"En ese edificio hay mucho contenido para Netflix".

El mensaje de ciudad_cesar en Threads.THREADS / ciudad_cesar

El cartel que una persona ha visto en un portal y en el que se convoca a los vecinos de esa comunidad a una reunión está causando sensación, especialmente por los temas que, según se anuncia, se tratarán en esa junta.

"Señores propietarios / inquilinos: jueves 15/09 a las 20.30 horas en el hall del edificio reunión", se avisa antes de enumerar los temas a tratar. Cada uno es más estrambótico que el anterior: "Convivencia, robos, gemidos, olor a milanesa, waska en el ascensor".

El usuario de Threads ciudad_cesar, que es quien ha publicado ese cartel en la red social, ha añadido junto a la foto: "No soy propietario, pero iré...". En una respuesta a un comentario, esa misma persona ha señalado: "Yo los gemidos creo que es que alguien se los ha puesto de tono de notificaciones en el móvil. Lo verificaré".

Entre la multitud de respuestas que ha generado el letrero, destacan algunas especialmente:

  • No me quiero imaginar la pedazo reunión, estar hasta las mil debatiendo sobre gemidos😂😂....y ya como administrador de fincas debe ser la caña moderar....
  • Como de rica tiene que estar esa milanesa que les hace hasta gemir...
  • Por favor 🙏 quedaremos atentos al desarrollo de la reunión… conclusiones, comentarios, alteraciones del orden, cualquier detalle será de mucho interés… gracias
  • Gemidos y olor a milanesa, hasta yo quiero ir para ver quién es
  • Abre directo creo que somos muchos los interesados en la reunión
  • Gemidos y milanesas que más!!! Llevando la Coca Cola jajajjsjs
  • Será que le pueden bajar el volumen al olor a milanesa 🤣🤣🤣 y de paso a los gemidos?. En ese edificio hay mucho contenido para Netflix.
  • Cuando sea grande voy a formar una banda que se llame waska en el ascensor
  • Alguien que consiga la dirección de ese edificio; quiero alquilar o comprar ahí! Pinta entretenido!!!
