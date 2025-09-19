Los temas que va a tratar esta comunidad en su reunión de vecinos causan sensación: cada uno es mejor que el anterior 

El cartel que una persona ha visto en un portal y en el que se convoca a los vecinos de esa comunidad a una reunión está causando sensación, especialmente por los temas que, según se anuncia, se tratarán en esa junta.

"Señores propietarios / inquilinos: jueves 15/09 a las 20.30 horas en el hall del edificio reunión", se avisa antes de enumerar los temas a tratar. Cada uno es más estrambótico que el anterior: "Convivencia, robos, gemidos, olor a milanesa, waska en el ascensor".

El usuario de Threads ciudad_cesar, que es quien ha publicado ese cartel en la red social, ha añadido junto a la foto: "No soy propietario, pero iré...". En una respuesta a un comentario, esa misma persona ha señalado: "Yo los gemidos creo que es que alguien se los ha puesto de tono de notificaciones en el móvil. Lo verificaré".

Entre la multitud de respuestas que ha generado el letrero, destacan algunas especialmente: