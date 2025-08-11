Lo que algún vecino estaba haciendo en su trastero de Valladolid pone en guardia a toda la comunidad: ojo al cartel

La convivencia entre vecinos se parece mucho más a La que se avecina que a ese lugar de paz y de tranquilidad en el que todos soñamos con vivir.

Los carteles que unos propietarios dejan en los portales dirigidos a otros son buena muestra de que en las comunidades cuecen habas mucho más frecuentemente de lo deseable. A veces, esos letreros son casi poesía.

La popular cuenta de X @LiosdeVecinos ha dado buena muestra de ello con uno de los últimos que ha publicado. "De las destilerías clandestinas de Chicago en los años 30 a las actuales en un vecindario de Valladolid…", ha escrito junto a la foto.

"Os invito a bajar al pasillo de los trasteros en planta sótano y que empecéis a oler el pestilente aroma a vino pelón avinagrado que en su interior existe. Se filtra al interior de los cuatros trasteros y por el efecto chimenea sube por el hueco del ascensor", se dice en el cartel.

"Los cuartos trasteros no son bodegas donde se pueda almacenar vino en barricas o similares recipientes que no sean herméticos (botellas etc.), por lo que ruego con carácter de urgencia que se proceda a su retira inmediata", solicita el vecino.

Según dice, "los enseres almacenados en estos cuartos trasteros (ropa de invierno, juguetes, cuadros, enseres lógicos que se almacenan en estas estancias) de manera exagerada han empezado a oler al vino peleón almacenado en alguno de los 13 cuartos trasteros".

"Incluso con el tiempo llegará a afectar al agua que desde el grupo de presión sube hasta los puntos de servicio existentes en los grifos de nuestras viviendas donde tomamos el agua para beber, ducharnos etc", alerta.

"Ruego encarecidamente al presidente y vicepresidente que tomen medidas inmediatas ya que como axioma de partida y fuera de cualquier interpretación esta situación tiene que eliminarse con carácter de urgencia", reclama.