El giro de guion del regalo de Luz Casal en 'La Revuelta' dice mucho de cómo es ella

Nuevo capítulo de La Revuelta este miércoles y su protagonista ha sido, sin duda, la cantante española Luz Casal, autora de canciones como Piensa en mí y Un año de amor, que funcionaron como banda sonora de la película Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar, y galardonada con la Medalla de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y un Latin Grammy Honorífico a toda su carrera.

El pasado mes de junio recibió, de parte del rey Felipe VI, un título nobiliario, designado como marquesa de Luz y Paz, con carácter hereditario. Ya entró en el plató del programa como una verdadera rockera y dispuesta a "sacar los colores" a David Broncano, humorista y presentador del programa, el cual se emite en TVE.

Sobre pertenecer a la aristocracia, ha pronunciado con sarcasmo que, además de "ser un honor, hay alguna gente que me cae regular y que están en el escalafón más por debajo y estoy deseando coincidir".

Reveló la reacción en el momento en el que le dijeron que le otorgarían el título: "Fue tan cursi, yo nunca empleo ese tipo de palabras, entonces dije ¡yupi!". Poco después hacía honor a una de las tradiciones de 'La Revuelta': el regalo que el invitado al programa, mayoritariamente a Broncano, que al fin y al cabo es el que lo representa.

Un giro de guion en el regalo de Luz Casal

Ha sorprendido, precisamente, el regalo de Luz Casal. De repente, aparecía con dos enormes cajas llenas de huevos. Broncano, que no sabía muy bien como reaccionar, le preguntaba por ellos. "Siempre he escuchado que este es un programa con huevos, entonces dije: pues vamos a regalarles huevos a la gente, pero, entre medias digo, va a ser coñazo".

"Reflexionando un poco, lo de llevarse huevos cada uno puede ser un poco... Y el riesgo de que me los pudieran tirar algunos a los que les caiga mal", ironizaba la cantante. Entonces, ha revelado que los huevos serían para el Banco de Alimentos, llevándose el aplauso unánime de todo el plató.