Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El giro de guion del regalo de Luz Casal en 'La Revuelta' dice mucho de cómo es ella
Virales
Virales

El giro de guion del regalo de Luz Casal en 'La Revuelta' dice mucho de cómo es ella

Aplauso unánime del grupo.

Juan De Codina
Juan De Codina
Luz Casal y David Broncano en 'La Revuelta'
Luz Casal y David Broncano en 'La Revuelta''La Revuelta' (RTVE)

Nuevo capítulo de La Revuelta este miércoles y su protagonista ha sido, sin duda, la cantante española Luz Casal, autora de canciones como Piensa en mí y Un año de amor, que funcionaron como banda sonora de la película Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar, y galardonada con la Medalla de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y un Latin Grammy Honorífico a toda su carrera.

El pasado mes de junio recibió, de parte del rey Felipe VI, un título nobiliario, designado como marquesa de Luz y Paz, con carácter hereditario. Ya entró en el plató del programa como una verdadera rockera y dispuesta a "sacar los colores" a David Broncano, humorista y presentador del programa, el cual se emite en TVE.

Sobre pertenecer a la aristocracia, ha pronunciado con sarcasmo que, además de "ser un honor, hay alguna gente que me cae regular y que están en el escalafón más por debajo y estoy deseando coincidir". 

Reveló la reacción en el momento en el que le dijeron que le otorgarían el título: "Fue tan cursi, yo nunca empleo ese tipo de palabras, entonces dije ¡yupi!". Poco después hacía honor a una de las tradiciones de 'La Revuelta': el regalo que el invitado al programa, mayoritariamente a Broncano, que al fin y al cabo es el que lo representa.

Un giro de guion en el regalo de Luz Casal

Ha sorprendido, precisamente, el regalo de Luz Casal. De repente, aparecía con dos enormes cajas llenas de huevos. Broncano, que no sabía muy bien como reaccionar, le preguntaba por ellos. "Siempre he escuchado que este es un programa con huevos, entonces dije: pues vamos a regalarles huevos a la gente, pero, entre medias digo, va a ser coñazo".

"Reflexionando un poco, lo de llevarse huevos cada uno puede ser un poco... Y el riesgo de que me los pudieran tirar algunos a los que les caiga mal", ironizaba la cantante. Entonces, ha revelado que los huevos serían para el Banco de Alimentos, llevándose el aplauso unánime de todo el plató.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 