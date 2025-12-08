La ganadora de Eurovisión Emmelie de Forest habla así de lo que ha pasado y de la marcha de España: su postura es de las más claras

La ganadora de Eurovisión en el año 2013 Emmelie de Forest se ha posicionado de una manera muy rotunda sobre la participación de Israel en el concurso musical. La danesa, que se alzó con el Micrófono de Cristal gracias a su canción Only Teardrops, ha hablado para el portal Ekstra Bladet y ha criticado la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y de la DR (Danmarks Radio).

"Me sorprende el resultado de la votación. De hecho, pensé que terminaría con la exclusión de Israel. Por eso estoy decepcionada con la decisión de la RD. Ojalá hubiera tomado otra postura y hubiera rechazado la participación de Israel", ha afirmado.

La artista ha manifestado que "en última instancia, la responsabilidad debería recaer en la UER". "Se está negando a asumir su responsabilidad al escudarse en esta votación", ha añadido.

Ahí es cuando ha mencionado a España, que ha tomado la decisión de no participar en Eurovisión y tampoco de emitirlo: "También se puede observar que, cuando países como España, Países Bajos e Irlanda se retiran, no es algo que sola ocurre en internet".

"No se puede subestimar el poder de los consumidores"

De Forest ha repasado todo lo que está pasando en Gaza mientras argumentaba su respuesta: "Ha habido muchísimas víctimas civiles, y muchos expertos no dudan en calificarlo de genocidio. Por eso, espero que se realice una investigación internacional independiente sobre Israel. Hasta entonces, no creo que se les deba permitir participar. Y si se les permite, también creo que se le debe permitir a Palestina participar".

"No se puede subestimar el poder de los consumidores. Y creo que debemos seguir alzando la voz. No reaccionaron con rapidez cuando Rusia entró en guerra con Ucrania, pero al sentir la presión de la afición, terminaron excluyendo a Rusia, así que creo que podemos cambiar las cosas si perseveramos", ha rematado.

La artista también ha rematado dejando claro que ahora mismo le cuesta verse en eventos en los que esté Israel: "Me cuesta imaginarme en eventos donde ellos estén involucrados. He participado en espectáculos nacionales, donde he actuado o he sido miembro del jurado. El año pasado participé en las competiciones locales de Bélgica, Montenegro y Malta, pero definitivamente no participaré en un evento donde participe Israel. No quiero".