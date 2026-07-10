Manu Sánchez reacciona al uso de la palabra cáncer por parte de Feijóo: "Dejen el cáncer para los que estamos luchando"

El presentador de El Perro Andaluz, Manu Sánchez, ha dejado un breve alegato sobre el uso de la palabra cáncer tras ser recientemente utilizada por el dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al querer este criticar el absentismo laboral que se produce diariamente en España.

El jefe de la oposición sostuvo este martes que España gasta 30.000 millones de euros al año por el hecho de que 1,16 personas no acuden a sus puestos de trabajo cada día afectando directamente al funcionamiento del sistema económico nacional y al tejido empresarial. Ahí fue cuando llegó a definir esto de "cáncer".

"El hecho de que casi 1,2 millones de personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir. Aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar", aseguró Feijóo durante un encuentro con el Círculo de Empresarios Vascos.

Este jueves, Sánchez ha utilizado un momento de su programa en TVE, concretamente mientras estaba entrevistando a la cantante María del Monte, para pedir que no usen la palabra cáncer aquellas personas que no están sufriendo la enfermedad y combatiéndola.

"Lo siguiente que voy a decir no sé si es oportuno, pero lo voy a soltar. Dejen de utilizar la palabra cáncer cuando quieran decir algo malo que le ocurre a algo malo. Dejen el cáncer para los que estamos luchando contra el cáncer", ha afirmado el humorista andaluz, llevándose los aplausos del público.

En 2023, Manu Sánchez anunció que había sido diagnosticado con un cáncer germinal de testículo, que se le había extendido a los ganglios linfáticos. Durante estos años, el humorista se ha sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas y a sesiones de quimioterapia continuando con su recuperación.