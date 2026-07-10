La Junta de Moreno redujo un 14% los agentes de extinción de incendios para la campaña de prevención

La plantilla de agentes medioambientales de la Junta de Andalucía se vio mermada en el arranque de la campaña de prevención y alto riesgo de incendios forestales al inicio del estío. Así lo adelantó en una información exclusiva laSexta, a comienzos de este mes. Concretamente, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ejecutivo de un Juan Manuel Moreno que acaba de suscribir un pacto con Vox ha registrado una disminución del 14%.

Según la citada noticia, el pasado mes de junio había casi un centenar menos de este tipo de profesionales respecto a septiembre de 2025, cuando finalizó la anterior campaña. Concretamente, había 96 menos de estos funcionarios que se encargan de vitales tareas en materia de prevención y extinción de incendios, sobre todo con carácter especializado.

Sus funciones están recogidas en el artículo 6.1.c de la Ley 3/2025, de 12 de diciembre, de Agentes Medioambientales de Andalucía y se corresponden con la "vigilancia del territorio para la detección temprana, la gestión de las actuaciones ante el incendio, la inspección de zonas afectadas, la prevención de actuaciones para reducir el riesgo, la participación activa en materias de extinción, la investigación de la autoría y la causalidad en incendios forestales y la colaboración en la restauración de las masas forestales".

Problemas con las jubilaciones y las tasas de reposición

Dicha información fue solicitada al Gobierno autonómico andaluz mediante una petición de información en cumplimiento de la ley de transparencia, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. De los 698 que había en el pasado ejercicio, a septiembre, este junio arrancó con 602.

Cabe señalar que desde la Junta de Andalucía trasladaron a laSexta que, al no poder aprobar la Ley de Presupuestos Generales para el año 2026, no han podido cumplir con dicha tasa de reposición. Desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 1 de junio de 2026, se han jubilado 130 personas de dicho colectivo, mientras que los nombramientos de esos agentes de medio ambiente han sido 78.