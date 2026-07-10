Borja Iglesias conoce a Javier Bardem en el Mundial y el mensaje que deja en sus redes sociales es todo un gol por la escuadra

Javier Bardem se ha convertido en el seguidor más fiel de la selección española en el Mundial de Fútbol que se lleva disputando desde el pasado 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. El actor, ganador de un Oscar por su papel en No es país para viejos, estuvo hace una semana junto a su mujer, Penélope Cruz, en las gradas del SoFi Stadium de Los Angeles para apoyar a España en su partido de dieciseisavos contra Austria. Las cámaras de televisión recogieron algunos de los momentos del actor celebrando el solvente triunfo por tres goles a cero, aunque aquel día no llevaba la camiseta del equipo puesta. Algo que, para variar, le granjeó numerosas críticas por parte de medios de derechas.

En el partido de octavos contra Portugal, que se disputó en Dallas, Bardem volvió a dejarse ver en las gradas del estadio para apoyar a la selección. Y, esta vez sí, con la camiseta de España puesta.

Este viernes, el equipo de Luis de la Fuente se juega el pase a semifinales ante Bélgica. Y todo parece indicar que Bardem volverá a estar presente en el estadio de Los Ángeles puesto que, el día anterior, se ha pasado por el entrenamiento de la selección para conocer a Borja Iglesias.

El delantero de la selección ha subido a sus redes sociales fotos de su encuentro, dado que para el jugador del Celta de Vigo ha sido todo un "honor" conocer al oscarizado actor. "Gracias de corazón por todo lo que haces para hacer de este lugar en el que vivimos un mundo mejor. Un fan absoluto de tu talento, pero muchísimo más de tu implicación social. Gracias por lo de hoy. Todavía no me lo creo", ha escrito el jugador.

Cabe recordar que Borja Iglesias se ha significado en muchas ocasiones a favor de colectivos como el LGTBIQ+ o de causas como la palestina, algo que le acerca ideológicamente a Javier Bardem. El actor español es uno de los referentes de la izquierda española y tampoco dudó en la pasada edición de los Oscar en gritar un "Free Palestina" ("Palestina libre") en plena retransmisión de los premios.

Bardem ha querido tener un detalle generoso con el jugador tras su encuentro. En respuesta a su publicación en Instagram, el intérprete ha escrito: "Mañana llevo la mejor camiseta. Mil gracias, compañero", ha dicho. Por lo que puede deducirse que Borja Iglesias le ha regalado una camiseta de la selección con su nombre para que este viernes anime al equipo ante Bélgica. Y, además, ha añadido: "Qué persona más bonita e inspiradora es Borja. Gracias por representarnos con tanta ilusión y con tanto esfuerzo".