Giro en la Kitchen: el juez ordena buscar "indicios de criminalidad" en las conversaciones entre Cospedal y Villarejo

En una resolución judicial tan imprevista como trascendental para el devenir del panorama político y jurídico español, el magistrado Antonio Piña Alonso, al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha dictado un nuevo auto con fecha de 9 de julio de 2026 que altera por completo la estrategia procesal mantenida hasta el momento.

Tras haber rechazado de forma sistemática durante meses la ampliación de las investigaciones en torno a la antigua cúpula del Partido Popular, el instructor ha decidido estimar las peticiones de aclaración y complemento instadas por la acusación popular, ejercida por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Con este movimiento, el órgano judicial ordena formalmente el rastreo de posibles indicios delictivos en las conversaciones mantenidas entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez, la exsecretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, y el entorno de esta última.

La resolución del magistrado Piña llega en un momento de extrema sensibilidad, con el juicio principal de la denominada operación Kitchen prácticamente concluso y listo para dictar sentencia. El mandato judicial emitido ahora comisiona de manera expresa a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, que actúa como policía judicial en este complejo entramado, para que examine minuciosamente el ingente volumen de archivos y soportes informáticos incautados al antiguo mando policial.

Los agentes estatales deberán verificar si en dicho material constan registros, audios, correos electrónicos o transferencias bancarias que pudieran evidenciar actuaciones criminales por parte de Cospedal o de su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro. Esta decisión ha levantado ampollas en el seno del Ministerio Público.

La Fiscalía Anticorrupción, a través de un dictamen firmado por el fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro, se opuso tajantemente a que se complementara o aclarara el pronunciamiento judicial dictado a principios de año, al considerar que las pretensiones de la acusación popular ya habían sido resueltas y desestimadas implícitamente de forma correcta.

No obstante, el criterio del juez de instrucción ha terminado por alinearse con las advertencias del PSOE sobre el riesgo de generar una situación de indefensión material y de propiciar una impunidad de facto por la vía de la prescripción de los delitos objeto de sospecha.

El origen del vuelco: la batalla por los audios ocultos

Para comprender el calado de este giro, es preciso remontarse al auto dictado por el propio Juzgado Central el 26 de enero de 2026. En aquella resolución originaria, el tribunal resolvió de forma expresa que "no había lugar" a lo peticionado por la representación legal de los socialistas, rechazando llamar a declarar en calidad de investigados a María Dolores de Cospedal, a Ignacio López del Hierro y al propio representante legal del Partido Popular como persona jurídica.

La acusación popular entendió de inmediato que el juez se había limitado a despachar las comparecencias personales, dejando en el limbo y sin respuesta motivada una batería de diligencias documentales e informáticas cruciales que habían sido interesadas originalmente en la primavera y el invierno de 2025.Ante este vacío procesal, el procurador Roberto Granizo Palomeque, en nombre del PSOE, interpuso sucesivos escritos de aclaración y queja en las fechas del 27 de enero, 16 de marzo y 25 de junio de 2026.

En dichos textos, los letrados de la acusación censuraron con dureza la "absoluta inactividad" del aparato judicial y el prolongado silencio administrativo en el que se encontraban inmersos. Los escritos denunciaban una vulneración sistemática del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24.1 de la Carta Magna, así como del derecho a gozar de un proceso penal sin dilaciones indebidas.

La representación socialista llegó a calificar de "especialmente grave" que se hubiera privado a las partes personadas del acceso a los archivos de audio catalogados bajo las siglas "MD COSPEDAL" durante un periodo exacto de 584 días, una restricción que solo pudo revertirse tras un dictamen estimatorio de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en septiembre de 2025.

El temor recurrente expuesto por la acusación era nítido: la parálisis deliberada o accidental del juzgado instructor amenazaba con rebasar los plazos legales de prescripción de los posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y malversación de fondos públicos, extinguiendo cualquier posibilidad de exigir responsabilidades penales.

Mucha plancha: qué es el 'caso Kitchen', quiénes son los investigados y por qué acudirá a declarar (como testigo) Rajoy El proceso sentará en el banquillo a una parte relevante de la antigua cúpula del Ministerio del Interior y a mandos policiales por el presunto espionaje a Bárcenas y a su familia.

Las revelaciones de RAC1 y la implicación de Moncloa

El nuevo escenario de investigación penal se nutre de forma sustancial de las grabaciones de audio hechas públicas y emitidas en el año 2025 por la emisora de radio catalana RAC1. Pese a que estos archivos sonoros habían sido desestimados y orillados con anterioridad por los diversos órganos que integran la Audiencia Nacional, el juez Antonio Piña determina ahora en su auto del 9 de julio que, dado el carácter público y notorio de dichas exclusivas periodísticas, resulta de obligado cumplimiento su requerimiento e incorporación íntegra a los autos judiciales.

El contenido de estos audios, que se remontan cronológicamente al año 2014 -fase de máxima actividad de la conocida como "policía política" del Gobierno de la época-, resulta sumamente explícito y comprometedor para la antigua cúpula del Ejecutivo. En los diálogos intervenidos entre Cospedal y el comisario Villarejo, se constatan referencias directas a maniobras orientadas a neutralizar las pruebas documentales que atesoraba el extesorero de la formación conservadora, Luis Bárcenas, las cuales hacían alusión a la presunta contabilidad paralela u opaca del partido político.

En uno de los pasajes más controvertidos del material sonoro que ahora deberá verificar oficialmente la Policía Judicial, se escucha presuntamente a la exsecretaria general aseverar de forma textual que el propio presidente del Gobierno de entonces, Mariano Rajoy, le había confirmado en primera persona que las estructuras del Estado habían "encontrado" los documentos comprometedores en poder de Bárcenas y que se había procedido a "limpiar todo lo que tenía".

Esta es la conversación completa, como la aporta el diario El País:

- "Se ha encontrado hace un mes una documentación complicada [...] Espero que el ministro se la haya dado al presidente", dice el excomisario.

-"¿Pero la habéis encontrado vosotros o el CNI?"-, pregunta entonces Cospedal, según el audio emitido por la emisora de radio catalana.

- "No, la hemos encontrado nosotros"-, contesta el comisario.

- "Porque yo sé que han encontrado... La del último mes no lo sé, yo sé que antes habían encontrado y, más o menos, habían limpiado a este todo lo que tenía [...] A mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más".

Asimismo, las cintas arrojan luz sobre el grado de conocimiento que la dirigente del Partido Popular poseía respecto a los pagos clandestinos efectuados a Sergio Ríos, chófer del extesorero, quien ejercía como confidente e infiltrado en el entorno familiar de Bárcenas a cambio de una retribución mensual de 2.000 euros sufragada con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior.

Las conversaciones sugieren que Cospedal no solo estaba al tanto de esta sisa económica, sino que accedió de buen grado a las pretensiones de Villarejo de conceder al conductor una plaza fija en el Cuerpo Nacional de Policía con la finalidad declarada de no dejar "caballeros ni flecos sueltos" por el camino que pudiesen derivar en una futura delación.

La decisión de reactivar las pesquisas sobre Cospedal y su entorno desvela la profunda descoordinación interna y el laberinto de competencias en el que se ha visto envuelta la macrocausa de las actividades de Villarejo. Hasta la fecha, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el propio juzgado central de instrucción habían mantenido una postura dual que, según la queja formalizada por los demandantes, abocaba el caso a una impunidad absoluta.

Por un lado, en el marco del juicio oral de la pieza separada número 7 -la Kitchen original-, el Ministerio Fiscal se opuso tajantemente a retrotraer las actuaciones o a incorporar estas nuevas evidencias sonoras aduciendo que el tribunal enjuiciador carecía de facultades para realizar labores de instrucción una vez dictado el auto de apertura del juicio oral.

El Ministerio Público defendía en ese foro que la acusación popular debía acudir al juez instructor de la plaza número 6 para interesar la reapertura formal de las actuaciones contra Cospedal, dado que sobre ella pesaba un sobreseimiento provisional dictado en julio de 2021. Sin embargo, cuando el PSOE acudió al Juzgado Central de Instrucción número 6, la Fiscalía cambió de argumento y sostuvo que las diligencias solicitadas constituían un claro "fraude de ley procesal", argumentando que los audios de RAC1 y los requerimientos informáticos resultaban "inútiles e impertinentes" por carecer de relación directa con el objeto del procedimiento de la pieza principal en la que se integraban.

Esta contradicción técnica provocaba que los indicios delictivos quedaran en una suerte de limbo legal, excluidos de la vista oral por extemporáneos y rechazados en la fase de instrucción por falta de conexión, impidiendo de facto que ningún tribunal entrara a valorar el fondo de unas evidencias que ya habían sido difundidas de forma masiva en los medios de comunicación nacionales.

La propia Sección Cuarta de la Sala de lo Penal tuvo que intervenir de viva voz para intentar ordenar el proceso, recordando que un tribunal de enjuiciamiento no puede validar pruebas no admitidas previamente ni sortear las decisiones del magistrado instructor, señalando que mientras los hechos delictivos no hayan prescrito legalmente, la reapertura formal contra un investigado puede decretarse en cualquier momento y dar pie a un enjuiciamiento individual y separado.

Desde el punto de vista estrictamente técnico y de procedimiento, las conclusiones que arroje el análisis de la Unidad de Asuntos Internos no tendrán la capacidad jurídica de alterar ni de detener el juicio de la Kitchen. No obstante, las implicaciones políticas y judiciales a medio plazo son de un calado sísmico. Si la Policía Judicial halla evidencias sólidas de que se orquestaron encargos ilícitos pagados con dinero público para destruir pruebas de la financiación ilegal de la formación conservadora, el magistrado instructor procederá a desgajar las actuaciones mediante la apertura de una pieza separada de nueva acuñación.

Este nuevo escenario procesal -que en los círculos jurídicos de la Audiencia Nacional ya se califica como una hipotética 'Kitchen II', según diversos medios- daría inicio a una fase de instrucción criminal unificada y dirigida de forma específica contra María Dolores de Cospedal, su entorno familiar y la representación del Partido Popular, sentando las bases para sentar de nuevo en el banquillo de los acusados a quienes pilotaron las estructuras de la formación en la pasada década.