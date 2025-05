Manu Sánchez habla de los whatsapp de Sánchez y Ábalos y lo que dice es el sentir de muchos

El cómico Manu Sánchez ha provocado risas y aplausos al hablar en una charla con el periodista Juanlu Sánchez de los mensajes de WhatsApp entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez a los que ha tenido acceso El Mundo y que va sacando a diario.

"¿Sobreviviría tu reputación a una filtración de mensajes de WhatsApp?", le ha preguntado el periodista de Eldiario.es.

"Yo creo que sólo la de Pedro Sánchez sobrevive", ha dicho el cómico, provocando las risas del público. "Cuanto más mensajes publiquen... está a tres mensajes de la mayoría absoluta", ha apostillado.

Ha añadido Sánchez que "todo lo que le están sacando es del carajo" y ha comentado que usó la palabra "estulticia" para referirse a Pablo Iglesias en la frase "no es maldad es estulticia": "¿Quién utiliza en WhatsApp estulticia? Me ha revelado una versión de Sánchez que me encanta, la del WhatsApp".

"Para mí es la mejor versión de Pedro Sánchez. Creo que es la mejor campaña. Empiezo a pensar que es él quien lo ha filtrado", ha finalizado el cómico, provocando las risas de todos.